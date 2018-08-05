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18:27 (мск), источник: Lenta.Ru

Объяснено желание испанского клуба продать лучшего бомбардира России на ЧМ

Испанский «Вильярреал» расстанется с несколькими футболистами, чтобы снизить расходы на зарплаты. Об этом сообщает As.

Источник: Reuters

По информации источника, клуб рассчитывает продать Альфреда Н’Диайе, Роберто Сориано и Николу Сансоне, а также российского полузащитника Дениса Черышева. По информации El Mundo Deportivo, за последнего «Вильярреал» хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

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В число команд, которые претендуют на Черышева, входят испанский «Реал Сосьедад» и английский «Эвертон». Его цена после чемпионата мира-2018, по расчетам Transfermarkt, возросла почти в два раза и дошла до восьми миллионов евро.

В составе сборной России на ЧМ-2018 Черышев стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча в пяти матчах. Россияне остановились в шаге от полуфинала турнира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились вничью со счетом 2:2. Один из мячей записал на свой счет Черышев.

В сезоне-2017/2018 россиянин провел в составе «Вильярреала» 30 игр и забил три мяча.

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