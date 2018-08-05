Объяснено желание испанского клуба продать лучшего бомбардира России на ЧМ

Источник: Reuters

По информации источника, клуб рассчитывает продать Альфреда Н’Диайе, Роберто Сориано и Николу Сансоне, а также российского полузащитника Дениса Черышева. По информации El Mundo Deportivo, за последнего «Вильярреал» хочет выручить не менее 20 миллионов евро.

В число команд, которые претендуют на Черышева, входят испанский «Реал Сосьедад» и английский «Эвертон». Его цена после чемпионата мира-2018, по расчетам Transfermarkt, возросла почти в два раза и дошла до восьми миллионов евро.

В составе сборной России на ЧМ-2018 Черышев стал лучшим бомбардиром команды, забив четыре мяча в пяти матчах. Россияне остановились в шаге от полуфинала турнира, уступив хорватам в серии послематчевых пенальти со счетом 3:4. Основное время и два дополнительных тайма закончились вничью со счетом 2:2. Один из мячей записал на свой счет Черышев.