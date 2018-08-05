Возвращение блудного сына: «Милан» и Мальдини снова вместе
Мальдини возвращается в «Милан» на пост директора по стратегическому развитию.
Мальдини возвращается в «Милан» на пост директора по стратегическому развитию.
В «Милан» возвращается Паоло Мальдини, который займёт пост директора по стратегическому развитию. Пути клуба и Мальдини разошлись ещё в 2009 году, сразу после того, как игрок завершил карьеру. С тех пор Паоло занимался чем угодно, только не «Миланом». Теперь ему, возвращённому в родные пенаты, предстоит много работы: в команде грядёт очередная перезагрузка.
Хотя бы потому, что Паоло Мальдини — живая легенда «Милана». Многолетний капитан клуба провёл в
Впрочем, союз Паоло и клуба нельзя назвать идеальным
Не только. Паоло не нравились также многие действия руководства. К тому же, Мальдини не раз отмечал, что должен понимать свою роль в клубе и заниматься реальными делами, а не быть лишь лицом бренда. Сам Мальдини говорил об этом так: «Если я способен дать
Мальдини много раз приглашали вернуться в «Милан», но уговорить его не удалось ни Аллегри, ни Леонардо, ни Зеедорфу, ни Барбаре Берлускони. Когда клуб купили китайские владельцы, слухи о Паоло в структуре усилились, однако и тут не сложилось. В итоге китайцы выбрали на должность генерального директора и спортивного директора Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли соответственно. В фанатских рядах этим назначениям далеко не все были рады
Этим летом «Милан» перешёл под управление американской компании Elliott Management после того, как предыдущий владелец клуба — китайский бизнесмен Ли Йонхонг — не смог выплатить €32 млн за сохранение своей доли в капитале клуба.
Новым спортивным директором клуба стал Леонардо, президентом — Паоло Скарони.
Леонардо, как и Мальдини, имеет славное (хоть и не столь внушительное) миланское прошлое: в качестве игрока он стал чемпионом Италии (1998/99) и обладателем Кубка Италии (2002/03), в качестве главного тренера — бронзовым призёром чемпионата Италии (2009/10). После «Милана» бразилец занимал должность спортивного директора в «ПСЖ», где щедрые владельцы давали ему чуть ли не
Даниил Бороздин