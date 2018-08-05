Возвращение блудного сына: «Милан» и Мальдини снова вместе

Источник: AP 2018

В «Милан» возвращается Паоло Мальдини, который займёт пост директора по стратегическому развитию. Пути клуба и Мальдини разошлись ещё в 2009 году, сразу после того, как игрок завершил карьеру. С тех пор Паоло занимался чем угодно, только не «Миланом». Теперь ему, возвращённому в родные пенаты, предстоит много работы: в команде грядёт очередная перезагрузка.

Почему возвращение Мальдини — это важно?

Хотя бы потому, что Паоло Мальдини — живая легенда «Милана». Многолетний капитан клуба провёл в красно-чёрной футболке 902 официальных матча, завоевав в составе красно-чёрных 25 (!) трофеев, пять из которых — кубки Лиги чемпионов. В «Милане» целая династия легендарных Мальдини: до Паоло капитанскую повязку носил его отец Чезаре, впоследствии тренировавший этот клуб. Даже сама фамилия Maldini является анаграммой к фразе «di Milan» — «из Милана».

Впрочем, союз Паоло и клуба нельзя назвать идеальным из-за конфликтов игрока с фанатским сектором — Curva Sud. Тут можно вспомнить и перебранку после проигранного стамбульского финала в 2005, и неприличный жест Мальдини после вылета «Милана» из Кубка УЕФА, и критические слова капитана в адрес болельщиков на страницах La Gazzetta dello Sport. Фанаты ответили в прощальном матче Паоло, вывесив баннер «Есть только один капитан» и сопроводив его футболкой Франко Барези.

Мальдини не было в клубе почти 10 лет из-за этого?

Не только. Паоло не нравились также многие действия руководства. К тому же, Мальдини не раз отмечал, что должен понимать свою роль в клубе и заниматься реальными делами, а не быть лишь лицом бренда. Сам Мальдини говорил об этом так: «Если я способен дать что-то клубу, который дал мне так много, — с великим удовольствием. Но я хочу думать собственной головой и принимать решения самостоятельно. Есть ощущение, что это может создать осложнения и стать камнем преткновения».

Мальдини много раз приглашали вернуться в «Милан», но уговорить его не удалось ни Аллегри, ни Леонардо, ни Зеедорфу, ни Барбаре Берлускони. Когда клуб купили китайские владельцы, слухи о Паоло в структуре усилились, однако и тут не сложилось. В итоге китайцы выбрали на должность генерального директора и спортивного директора Марко Фассоне и Массимилиано Мирабелли соответственно. В фанатских рядах этим назначениям далеко не все были рады из-за предыдущей работы функционеров в структуре «Интера».

Почему же сейчас Мальдини согласился?

Этим летом «Милан» перешёл под управление американской компании Elliott Management после того, как предыдущий владелец клуба — китайский бизнесмен Ли Йонхонг — не смог выплатить €32 млн за сохранение своей доли в капитале клуба.

Новым спортивным директором клуба стал Леонардо, президентом — Паоло Скарони.

Леонардо, как и Мальдини, имеет славное (хоть и не столь внушительное) миланское прошлое: в качестве игрока он стал чемпионом Италии (1998/99) и обладателем Кубка Италии (2002/03), в качестве главного тренера — бронзовым призёром чемпионата Италии (2009/10). После «Милана» бразилец занимал должность спортивного директора в «ПСЖ», где щедрые владельцы давали ему чуть ли не карт-бланш на трансферы.

Судя по всему, вернувшийся в «Милан» Леонардо всё же убедил Мальдини, что Паоло и клуб всё же нужны друг другу. Безумно интересно, как будет трудиться легенда на благо клуба вне футбольного поля.