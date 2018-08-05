«Астана» не проигрывает «Актобе» уже 15 матчей кряду

Этот матч продлил беспроигрышную серию астанчан в играх с «Актобе» до 15 матчей. Последний раз столичные футболисты проиграли западно-казахстанскому клубу в 2014 году за тур до окончания чемпионата со счетом 3:0.

После этого «красно-белые» не знают побед в противостоянии со столичными игроками на протяжении 15 матчей, 4 из которых не выявили победителя, а 11 раз победу отпраздновали футболисты «Астаны». Общая разница мячей в этих 15 играх — 24:5 в пользу столичных игроков.