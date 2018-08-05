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19:12 (мск), источник: Vesti.kz

Аршавин забил пенальти на 93-й минуте и спас «Кайрат» от поражения в КПЛ перед матчем Лиги Европы

Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Караганде, завершился со счетом 1:1. При этом «горняки» упустили победу уже в компенсированное время.

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Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте полузащитник «Шахтера» Эгон Вух после сольного прохода на замахе убрал соперника и ударом из-за пределов штрафной пробил голкипера «Кайрата».

Алматинцы отыгрались на третье компенсированное минуте, когда в ворота «Шхатера» был назначен пенальти за игру рукой в своей штрафной. 11-метровый точно реализовал Андрей Аршавин.

В прошедшем матче «Кайрат» начинал без своих лидеров: Адеринсола Эсеола вышел на замену 58-й минуте вместо Иво Иличевича, а Аршавин вступил в игру девятью минутами позже, заменив Исаэля. При этом Бауыржан Исламхан в заявку на матч даже не попал.

Следующий матч «Кайрат» проведет также на выезде — 9 августа против чешской «Сигмы» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по времени Астаны. Ответная встреча состоится 16 августа в Алматы.

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Аршавин забил пенальти на 93-й минуте и спас "Кайрат" от поражения в КПЛ перед матчем Лиги Европы
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