Аршавин забил пенальти на 93-й минуте и спас «Кайрат» от поражения в КПЛ перед матчем Лиги Европы
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Алматинский «Кайрат» сыграл вничью с карагандинским «Шахтером» в 21-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Матч, прошедший в Караганде, завершился со счетом 1:1. При этом «горняки» упустили победу уже в компенсированное время.
Первыми счет в матче открыли хозяева. На 54-й минуте полузащитник «Шахтера» Эгон Вух после сольного прохода на замахе убрал соперника и ударом
Алматинцы отыгрались на третье компенсированное минуте, когда в ворота «Шхатера» был назначен пенальти за игру рукой в своей штрафной. 11-метровый точно реализовал Андрей Аршавин.
В прошедшем матче «Кайрат» начинал без своих лидеров: Адеринсола Эсеола вышел на замену 58-й минуте вместо Иво Иличевича, а Аршавин вступил в игру девятью минутами позже, заменив Исаэля. При этом Бауыржан Исламхан в заявку на матч даже не попал.
Следующий матч «Кайрат» проведет также на выезде — 9 августа против чешской «Сигмы» в рамках третьего отборочного раунда Лиги Европы. Игра начнется в 23:00 по времени Астаны. Ответная встреча состоится 16 августа в Алматы.