«Ман Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии благодаря дублю Агуэро

Источник: AP 2018

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отличился на 13-й и 58-й минутах. Результативными передачами отметились Филип Фоден и Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии впервые с 2012 года и в пятый раз в своей истории.