«Ман Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии благодаря дублю Агуэро
В матче за Суперкубок Англии «Челси» встречался с «Манчестер Сити».
В матче за Суперкубок Англии «Челси» встречался с «Манчестер Сити».
Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.
В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отличился на 13-й и 58-й минутах. Результативными передачами отметились Филип Фоден и Бернарду Силва.
«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии впервые с 2012 года и в пятый раз в своей истории.
Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, а «Челси» стал обладателем Кубка страны.