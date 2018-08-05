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19:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«Ман Сити» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии благодаря дублю Агуэро

В матче за Суперкубок Англии «Челси» встречался с «Манчестер Сити».

Источник: AP 2018

Встреча прошла на стадионе «Уэмбли» и завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 2:0.

В составе победителей дубль оформил аргентинский нападающий Серхио Агуэро, который отличился на 13-й и 58-й минутах. Результативными передачами отметились Филип Фоден и Бернарду Силва.

«Манчестер Сити» выиграл Суперкубок Англии впервые с 2012 года и в пятый раз в своей истории.

Напомним, что в минувшем сезоне «Манчестер Сити» выиграл чемпионат Англии, а «Челси» стал обладателем Кубка страны.

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