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20:08 (мск), источник: Sport24

«Манчестер Сити» взял еще один трофей. Сарри в первом матче в «Челси» проиграл Гвардиоле

«Горожане» вынесли «синих» в матче за Суперкубок.

Источник: AP 2018
  • Английский сезон стартовал сегодня — традиционным Суперкубком. Чемпион против обладателя Кубка — ну прямо как в РПЛ. «Челси» проводил первый матч под руководством Маурицио Сарри. Итальянец, сменивший соотечественника Конте, сразу почти что шокировал стартовым составом. В основу попал 17-летний форвард Хадсон-Одои, а, например, Виллиан остался на лавке.
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  • Гвардиола тоже доверился молодому. У «Сити» на поле сразу вышел 18-летний полузащитник Фоден. Неприлично техничный для англичанина молодой человек немного играл за «горожан» в прошлом сезоне. Но не в таких же топовых матчах.
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  • Между прочим, Фоден запомнит матч не только самим фактом попадания в состав. Английский тинейджер умудрился отдать голевую передачу — притом уже на 12-й минуте. Филип скормил мяч Куну, а тот сделал то, для чего рожден, — идеально разобрался в ситуации в штрафной. 1:0 — паршивый старт Сарри в «Челси». И 200-й гол Куна в Манчестере.
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  • «Сити» не разорвал «Челси» сразу после гола, как бывало в матчах команды Гвардиолы в прошлом сезоне. Высокий прессинг Сарри (или Конте) более-менее работал. Манчестерцы почти не создавали моментов с приставкой «топ». Только вот и у «Челси» почти ничего не получалось. Хотя 17-летний Хадсон-Одои однажды даже попал в створ. Показательное описание игры «Челси» в первом тайме.
  • «Челси» вроде и старался уничтожать атаки «Сити» как можно быстрее, но Куна все равно раз за разом упускали. Второй гол сделал Стоунз — отобрал, протащил, выкатил Бернарду Силве. Тот отыскал Агуэро — а дальше все понятно. Снова гол. Какие-то удивительно будничные 2:0. «Челси» провел просто тренировочный матч — в самом плохом смысле. Минимум эмоций, конструктива и, ну, это самое, мотивации. «Челси» слил Суперкубок.
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  • За весь матч «Челси» ударил по воротам «Сити» 4 раза. В створ — ровно один. Та самая попытка Хадсона-Одои. Все, что вам нужно знать о блеклой игре «Челси» сегодня. У Сарри явно много работы. Очень много. А у Гвардиола явно есть идеи, как сохранить титул в Манчестере.
  • Впервые за пять лет Суперкубок Англии выиграл действующий чемпион страны. До этого постоянно побеждали триумфаторы именно Кубка.
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Суперкубок Англии-2018

«Челси» — «Манчестер Сити» 0:2 (0:1)

Голы: Агуэро, 13 (0:1), Агуэро, 58 (0:2).

«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Д. Луис, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 79), Мората (Абрахам, 69), Хадсон-Одои (Виллиан, 59).

«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт (Отаменди, 87), Фернандиньо, Силва, Фоден (Диас, 76), Марез (Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80), Сане (Гюндоган, 46).

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