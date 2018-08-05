«Манчестер Сити» взял еще один трофей. Сарри в первом матче в «Челси» проиграл Гвардиоле
«Горожане» вынесли «синих» в матче за Суперкубок.
«Горожане» вынесли «синих» в матче за Суперкубок.
Суперкубок Англии-2018
«Челси» — «Манчестер Сити» 0:2 (0:1)
Голы: Агуэро, 13 (0:1), Агуэро, 58 (0:2).
«Челси»: Кабальеро, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Д. Луис, Жоржиньо, Фабрегас (Дринкуотер, 60), Баркли, Педро (Мозес, 79), Мората (Абрахам, 69),
«Манчестер Сити»: Браво, Уолкер, Менди, Стоунс, Лапорт (Отаменди, 87), Фернандиньо, Силва, Фоден (Диас, 76), Марез (Жезус, 68), Агуэро (Компани, 80), Сане (Гюндоган, 46).