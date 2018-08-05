Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов подписал нападающего из Серии А перед матчем в Казахстане

«Болонья» купила Петковича в январе 2017 года за 1,3 миллиона евро у клуба «Трапани» из итальянской Серии B (второй дивизион). В составе нового клуба форвард провел 21 матч, но голов не забил. Прошлый сезон он доигрывал за «Верону», за которую провел в Серии А 16 игр и также без голов.