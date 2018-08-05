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20:18 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов подписал нападающего из Серии А перед матчем в Казахстане

Нападающий итальянского футбольного клуба «Болонья» Бруно Петкович перешел в загребское «Динамо», сообщает корреспондент Vesti.kz cо ссылкой на официальный сайт хорватской команды.

23-летний форвард подписал пятилетний контракт с клубом, в котором начинал футбольную карьеру. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет миллион евро.

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«Болонья» купила Петковича в январе 2017 года за 1,3 миллиона евро у клуба «Трапани» из итальянской Серии B (второй дивизион). В составе нового клуба форвард провел 21 матч, но голов не забил. Прошлый сезон он доигрывал за «Верону», за которую провел в Серии А 16 игр и также без голов.

Добавим, что «Динамо» является соперником «Астаны» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут 7 августа в столице Казахстана, а ответный — 14 августа в Загребе.

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