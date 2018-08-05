Соперник «Астаны» по Лиге чемпионов подписал нападающего из Серии А перед матчем в Казахстане

23-летний форвард подписал пятилетний контракт с клубом, в котором начинал футбольную карьеру. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет миллион евро.
«Болонья» купила Петковича в январе 2017 года за 1,3 миллиона евро у клуба «Трапани» из итальянской Серии B (второй дивизион). В составе нового клуба форвард провел 21 матч, но голов не забил. Прошлый сезон он доигрывал за «Верону», за которую провел в Серии А 16 игр и также без голов.
Добавим, что «Динамо» является соперником «Астаны» по третьему отборочному раунду Лиги чемпионов. Первый матч команды проведут 7 августа в столице Казахстана, а ответный — 14 августа в Загребе.