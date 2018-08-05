«Манчестер Юнайтед» приготовился побить еще один трансферный рекорд

Источник: РИА "Новости"

По информации источника, именно он является главной целью тренера Жозе Моуринью. В нем он видит человека, который усилит команду перед стартом Премьер-лиги. При этом в клубе понимают, что за Магуайра придется заплатить рекордную сумму.

В настоящий момент самым дорогим защитником в истории является голландец Вирджил Ван Дайк, выступающий за «Ливерпуль». Клуб зимой 2018 года заплатил за него «Саутгемптону» 75 миллионов фунтов (около 84,2 миллиона евро). Магуайр выступает за «Лестер» с лета 2017 года, он играл в основном составе сборной Англии на чемпионате мира-2018.