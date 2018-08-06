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00:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Райола организует переезд Погба в Каталонию?

Главные трансферные события уик-энда на трансферном рынке.

Источник: РИА "Новости"

Мино Райола, агент Поля Погба, собирается в Манчестер на переговоры с «МЮ» о будущем своего клиента, утверждает Mirror. 25-летний полузащитник может продолжить карьеру в «Барселоне», которая якобы готова заплатить 100 миллионов фунтов. Его нынешнего одноклубника Антони Марсьяля сватают в «Челси» — в обмен на Виллиана. В течение ближайших дней манчестерцы постараются приобрести у «Тоттенхэма» Тоби Алдервейрелда. Его стоимость оценивается в 60 миллионов фунтов. При этом «МЮ» прекратил переговоры о покупке у «Барселоны» Йерри Мины.

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«БАРСЕЛОНА» КУПИЛА ВИДАЛЯ…

31-летний полузащитник «Баварии» Артуро Видаль продолжит карьеру в «Барселоне». Стоимость трансфера чилийца, который подпишет контракт на три года, составит 18 миллионов евро. Еще 3 миллиона мюнхенцы могут получить в виде бонусов, сообщает Sport. Ежегодная зарплата игрока составит 9 миллионов.

Судя по всему, каталонцы решили отказаться от попыток приобрести у «ПСЖ» Адриана Рабьо и быстро провели переговоры с германским клубом. Как предполагается, сегодня после медосмотра Видаля представят журналистам.

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…И ПРОДАЛА ВИДАЛЯ

При этом двух Видалей в «Барселоне» не будет. 28-летний Алейш Видаль вернулся в «Севилью», заключив контракт на четыре года. Каталонцы получат за него 8,5 миллиона евро и еще 2 миллиона в виде бонусов, сообщает Marca.

С 2014 по 2015 год он уже выступал за эту команду, выиграв с ней Лигу Европы. В прошлом сезоне в составе «Барсы» Видаль провел 25 матчей, забил два мяча и сделал одну голевую передачу.

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«ИНТЕР» ХОЧЕТ ВЗЯТЬ МОДРИЧА В АРЕНДУ

«Интер» постарается взять в аренду 32-летнего полузащитника «Реала» Луку Модрича, информирует AS. И готов отдать за это 15 миллионов евро и еще 25 миллионов — на последующий выкуп прав. Очевидно, что такие условия не устроят президента мадридцев Флорентино Переса. Он на днях заявил, что клуб не отпустит хорвата менее чем за 750 миллионов. Такая сумма отступных прописана в его контракте.

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