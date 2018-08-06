«Боруссия» Д согласовала с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» трансфер Витселя
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Бельгии Аксель Витсель близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild.
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Бельгии Аксель Витсель близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild.
По информации издания, «шмели» уже договорились с китайским клубом о трансфере 29-летнего футболиста за € 20 млн.
Витсель подпишет с «Боруссией» четырёхлетний контракт с зарплатой в € 10 млн за сезон.
Отмечается, что сегодня, 6 августа, полузащитник присоединится к немецкой команде на сборах в Швейцарии.
Аксель выступает за «Тяньцзинь» с 2017 года, до этого он был игроком «Зенита», «Бенфики» и «Стандарда». На ЧМ-2018 Витсель вместе с национальной командой Бельгии занял третье место.