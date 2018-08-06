«Боруссия» Д согласовала с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» трансфер Витселя

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «шмели» уже договорились с китайским клубом о трансфере 29-летнего футболиста за € 20 млн.

Витсель подпишет с «Боруссией» четырёхлетний контракт с зарплатой в € 10 млн за сезон.

Отмечается, что сегодня, 6 августа, полузащитник присоединится к немецкой команде на сборах в Швейцарии.