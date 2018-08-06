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01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

«Боруссия» Д согласовала с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» трансфер Витселя

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» и сборной Бельгии Аксель Витсель близок к переходу в дортмундскую «Боруссию», сообщает Sport Bild.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, «шмели» уже договорились с китайским клубом о трансфере 29-летнего футболиста за € 20 млн.

Витсель подпишет с «Боруссией» четырёхлетний контракт с зарплатой в € 10 млн за сезон.

Отмечается, что сегодня, 6 августа, полузащитник присоединится к немецкой команде на сборах в Швейцарии.

Аксель выступает за «Тяньцзинь» с 2017 года, до этого он был игроком «Зенита», «Бенфики» и «Стандарда». На ЧМ-2018 Витсель вместе с национальной командой Бельгии занял третье место.

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