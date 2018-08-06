Рашфорд взял себе 10-й номер в «Манчестер Юнайтед» после ухода Ибрагимовича
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.
В сезоне-2018/19 20-летний форвард будет выступать под 10-м номером, ранее принадлежавшем шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, который в марте 2018 года стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».
Ранее под этим номером в составе манкунианцев также играли Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни.
В минувшем розыгрыше английской
Первый официальный матч в новом сезоне «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа против «Лестер Сити». Начало встречи — в 22:00 мск.