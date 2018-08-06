Рашфорд взял себе 10-й номер в «Манчестер Юнайтед» после ухода Ибрагимовича

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В сезоне-2018/19 20-летний форвард будет выступать под 10-м номером, ранее принадлежавшем шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, который в марте 2018 года стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

Ранее под этим номером в составе манкунианцев также играли Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Рашфорд провёл 35 матчей, из них 17 в основе, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.