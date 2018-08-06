Текущие события
Футбол. Премьер-лига
5.08
Ахмат1
Енисей0
Футбол. Зарубежный
5.08
Десна0
Александрия2
Футбол. Зарубежный
5.08
Арсенал К1
Мариуполь2
Футбол. Премьер-лига
5.08
ЦСКА0
Ростов1
Футбол. Зарубежный
5.08
Карпаты2
Олимпик Д2
Футбол. Премьер-лига
5.08
Крылья Советов0
Оренбург3
Все события
Фоторепортажи
11Роналду и Месси на месте. А где Неймар?
21Как Игнашевич Суперкубок у ЦСКА отобрал
01:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Рашфорд взял себе 10-й номер в «Манчестер Юнайтед» после ухода Ибрагимовича

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд сменил игровой номер, сообщает официальный сайт английского клуба.

Источник: Reuters

В сезоне-2018/19 20-летний форвард будет выступать под 10-м номером, ранее принадлежавшем шведскому нападающему Златану Ибрагимовичу, который в марте 2018 года стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси».

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее под этим номером в составе манкунианцев также играли Руд Ван Нистелрой и Уэйн Руни.

В минувшем розыгрыше английской Премьер-лиги Рашфорд провёл 35 матчей, из них 17 в основе, забил 7 мячей и отдал 5 голевых передач.

Первый официальный матч в новом сезоне «Манчестер Юнайтед» проведёт 10 августа против «Лестер Сити». Начало встречи — в 22:00 мск.

Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Роналду в «Ювентусе» испытали на прочность. И это в первый день!
«Последователи ЦСКА опасны!». Фанат ФК убил человека
Новый нападающий пока не помогает. Карпин обыгрывает ЦСКА
Русская вечеринка на ЧЕ по плаванию: Ефимова уничтожила соперниц
Почему «Вильярреал» хочет продать лучшего бомбардира РФ на ЧМ
Райола организует переезд Погба в Каталонию: трансферные новости
Гендиректор «Локомотива» не исключает приобретения Смолова
«Мы шокированы»: ЦСКА выдал худший старт за 17 лет
Золото Украины: как выступают сбежавшие из России биатлонистки
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка