«Реал» намерен продать 19-летнего норвежского вундеркинда

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Испанский клуб намерен выставить 19-летнего норвежца на продажу. В «Реале» полагают, что с учетом имеющихся в наличии команды полузащитников, Эдегору будет лучше найти себе новый клуб.

В прошлом году «Реал» продлил контракт с талантливым хавбеком. Футболист перешел в клуб в 16-летнем возрасте, и считался одним из наиболее многообещающих футболистов в Европе. Зарплата норвежского тинейджера при переходе в «Реал» составила 2,25 млн евро в год.