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08:40 (мск), источник: Матч ТВ

«Реал» намерен продать 19-летнего норвежского вундеркинда

«Реал» не видит перспектив в команде для Мартина Эдегора.

Источник: Reuters

Испанский клуб намерен выставить 19-летнего норвежца на продажу. В «Реале» полагают, что с учетом имеющихся в наличии команды полузащитников, Эдегору будет лучше найти себе новый клуб.

В прошлом году «Реал» продлил контракт с талантливым хавбеком. Футболист перешел в клуб в 16-летнем возрасте, и считался одним из наиболее многообещающих футболистов в Европе. Зарплата норвежского тинейджера при переходе в «Реал» составила 2,25 млн евро в год.

Минувший сезон хавбек провел в аренде у «Херенвена», за который в 24 матчах чемпионата Голландии забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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