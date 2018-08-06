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09:01 (мск), источник: Sports.kz

«Тобол» объявил о назначении нового главного тренера

Костанайскому «Тоболу» официально был представлен новый главный тренер. Им стал польский специалист Марек Зуб.

Марек Зуб подписал контракт до конца года с возможностью пролонгации соглашения.

Марек прекрасно владеет русским языком. В его резюме работа с рядом российских клубов: «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала) и «Кубань».

Сегодня Марек Зуб официально был представлен команде и через несколько минут примет участие в тренировке.

«Тобол» занимает третью строчку в текущей таблице КПЛ. В матче 21-го тура костанайский клуб сыграл вничью с шымкентским «Ордабасы» — 1:1.

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