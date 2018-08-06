«Тобол» объявил о назначении нового главного тренера
Костанайскому «Тоболу» официально был представлен новый главный тренер. Им стал польский специалист Марек Зуб.
Костанайскому «Тоболу» официально был представлен новый главный тренер. Им стал польский специалист Марек Зуб.
Марек Зуб подписал контракт до конца года с возможностью пролонгации соглашения.
Марек прекрасно владеет русским языком. В его резюме работа с рядом российских клубов: «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала) и «Кубань».
Сегодня Марек Зуб официально был представлен команде и через несколько минут примет участие в тренировке.
«Тобол» занимает третью строчку в текущей таблице КПЛ. В матче 21-го тура костанайский клуб сыграл вничью с шымкентским «Ордабасы» — 1:1.