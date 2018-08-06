«Тобол» объявил о назначении нового главного тренера

Марек Зуб подписал контракт до конца года с возможностью пролонгации соглашения.

Марек прекрасно владеет русским языком. В его резюме работа с рядом российских клубов: «Салют-Энергия», «Краснодар», «Спартак-Нальчик», «Салют» (Белгород), «Металлург» (Донецк), «Анжи» (Махачкала) и «Кубань».

Сегодня Марек Зуб официально был представлен команде и через несколько минут примет участие в тренировке.