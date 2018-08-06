«Реал» определился с возможными преемниками Модрича

Руководство «сливочных» уже начало активно подыскивать замену хорвату . По информации издания, возможными вариантами для усиления мадридский клуб считает полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича и хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена.

«Ювентус» и «Тоттенхэм» не намерены расставаться со своими лидерами, однако сами игроки не против сменить клубную прописку и переехать в Мадрид.