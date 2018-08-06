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17:07 (мск), источник: Газета.Ру

«Реал» определился с возможными преемниками Модрича

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич с большой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Источник: Reuters

Руководство «сливочных» уже начало активно подыскивать замену хорвату. По информации издания, возможными вариантами для усиления мадридский клуб считает полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича и хавбека «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена.

«Ювентус» и «Тоттенхэм» не намерены расставаться со своими лидерами, однако сами игроки не против сменить клубную прописку и переехать в Мадрид.

Ранее главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что Модрич не уйдет из команды.

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