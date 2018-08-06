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15:28 (мск), источник: Sportmail.ru

В Японии игрок забил гол в свои ворота и лишил команду победы

В матче чемпионата Японии полузащитник «Санфречче Хиросимы» Такуя Вада забил автогол при счете 2:1 в пользу своей команде.

Источник: РИА "Новости"

Вада отправил мяч в свои ворота на второй добавленной минуте матча, игра с «Сенан Беллмаре» завершилась вничью 2:2.

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«Санфречче Хиросима» продолжает лидировать в чемпионате Японии. Ближайший преследователь — ФК «Токио» — отстает от него на 7 очков после 17 туров.

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