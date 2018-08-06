В Японии игрок забил гол в свои ворота и лишил команду победы
В матче чемпионата Японии полузащитник «Санфречче Хиросимы» Такуя Вада забил автогол при счете 2:1 в пользу своей команде.
В матче чемпионата Японии полузащитник «Санфречче Хиросимы» Такуя Вада забил автогол при счете 2:1 в пользу своей команде.
Вада отправил мяч в свои ворота на второй добавленной минуте матча, игра с «Сенан Беллмаре» завершилась вничью 2:2.
«Санфречче Хиросима» продолжает лидировать в чемпионате Японии. Ближайший преследователь — ФК «Токио» — отстает от него на 7 очков после 17 туров.