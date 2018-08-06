Витсель прибыл в расположение «Боруссии». Видео
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».
Сегодня он прибыл в расположение немецкого клуба, который проводит сборы в Швейцарии.
29-летний бельгиец подпишет с «Боруссией» 4-летний контракт, сообщается в официальном
— Я очень счастлив и горжусь тем, что скоро смогу сыграть за «Боруссию», — приводятся слова