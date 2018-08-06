Витсель прибыл в расположение «Боруссии». Видео

— Я очень счастлив и горжусь тем, что скоро смогу сыграть за «Боруссию», — приводятся слова экс-хавбека «Зенита» в этом документе. — Мне не пришлось долго раздумывать над предложением, ведь я считаю этот клуб одним из лучших в Европе.