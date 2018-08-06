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16:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Витсель прибыл в расположение «Боруссии». Видео

Полузащитник «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель близок к переходу в дортмундскую «Боруссию».

Источник: Спорт-Экспресс

Сегодня он прибыл в расположение немецкого клуба, который проводит сборы в Швейцарии.

29-летний бельгиец подпишет с «Боруссией» 4-летний контракт, сообщается в официальном пресс-релизе немецкого клуба.

— Я очень счастлив и горжусь тем, что скоро смогу сыграть за «Боруссию», — приводятся слова экс-хавбека «Зенита» в этом документе. — Мне не пришлось долго раздумывать над предложением, ведь я считаю этот клуб одним из лучших в Европе.

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