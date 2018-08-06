«Летучий голландец» в деле, или что нужно знать о 21-м туре КПЛ
«Ордабасы» по итогам 21-го тура занимает четвертое место в чемпионате Казахстана по футбола. Несмотря на это, оборона шымкентского клуба считается самой «дырявой» в
«Ордабасы» по итогам 21-го тура занимает четвертое место в чемпионате Казахстана по футбола. Несмотря на это, оборона шымкентского клуба считается самой «дырявой» в
— В туре было зафиксировано четыре ничейных результата. При этом две победы одержаны
— «Астана» и «Кайрат» в третий раз сыграли вничью в текущей
— Счет своим голам открыл новичок «Астаны» Рангело Янга. Голландский нападающий, выступающий за сборную Кюрасао, провел только второй матч в чемпионате. Также первые голы в казахстанской
— В минувшем туре прервалась беспроигрышная серия «Кайсара» из четырех игр, при этом безвыигрышная серия «Иртыша» растянулась до восьми туров.
— Самый результативный матч выдали «Атырау» и «Кайсар» (2:1).
— Самая высокая посещаемость оказалась на игре «Актобе» и «Астаны» (12 800 болельщиков). Меньше всего зрителей пришли на встречу «Жетысу» — «Акжайык» (2 000).
— Рейтинг лучших бомбардиров не претерпел изменений, первое место осталось за Маркосом Пиззелли из «Актобе» (14 голов). В тройке также остались Адеринсола Эсеола из «Кайрата» (11) и его одноклубник Исаэль Барбоза (9).
— Кроме того, «Астана» сохранила в чемпионате статус самой результативной команды, которая ко всему прочему пропустила меньше всех (46−13). Самая «дырявая» защита у «Ордабасы» (35 пропущенных мячей).
Матчи 22-го тура КПЛ пройдут в два дня. 11 августа встречаются «Тобол» — «Жетысу», «Актобе» — «Кайсар». 12-го числа сыграют «Шахтер» — «Ордабасы», «Кызыл-Жар СК» — «Кайрат», «Атырау» — «Иртыш».