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17:00 (мск), источник: ТАСС

Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе футболиста сборной Бельгии Витселя

ТАСС, 6 август. Полузащитник сборной Бельгии и китайского футбольного клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь» Аксель Витсель продолжит карьеру в немецкой «Боруссии» из Дортмунда. Об этом сообщает пресс-служба немецкого клуба.

Источник: РИА "Новости"

Будущий контракт 29-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2022 года. «Переход Витселя будет оформлен в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении.

«Боруссия» заплатила за переход Витселя фиксированную сумму отступных, прописанных в его контракте «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее в СМИ сообщалось, что она могла составить €20 млн.

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Витсель выступал за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с 2017 года, в китайский клуб он перешел из петербургского «Зенита», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.

За сборную Бельгии он провел 96 матчей, в которых забил девять мячей. Витсель принимал участие в чемпионате мира 2018 года в России, с национальной командой он занял на турнире третье место.

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