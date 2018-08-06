Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе футболиста сборной Бельгии Витселя

Источник: РИА "Новости"

Будущий контракт 29-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2022 года. «Переход Витселя будет оформлен в течение следующих нескольких дней», — говорится в сообщении.

«Боруссия» заплатила за переход Витселя фиксированную сумму отступных, прописанных в его контракте «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Ранее в СМИ сообщалось, что она могла составить €20 млн.

Витсель выступал за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» с 2017 года, в китайский клуб он перешел из петербургского «Зенита», в составе которого стал чемпионом России, обладателем Кубка и двукратным обладателем Суперкубка страны.