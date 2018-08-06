Витсель заработал в Китае и уехал в «Боруссию». Просто царь!
Все думали, что он закончил с футболом, но у Акселя идеальная карьера.
Все думали, что он закончил с футболом, но у Акселя идеальная карьера.
Два года назад Витсель прилетел в Турин и согласовал контракт с «Ювентусом». Все испортил «Зенит», который не успел подписать Самариса из «Бенфики» и заблокировал продажу. Аксель весь день просидел в офисе «Юве», а когда трансферное окно захлопнулось, вернулся в Россию.
— Я очень разочарован, потому что уже чувствовал себя игроком «Ювентуса»: прошел медосмотр, выбрал 28-й номер, а потом узнал о решении «Зенита», — бельгиец был так зол, что еще в Турине договорился с боссами «Юве» возобновить переговоры в феврале, когда до конца контракта останется меньше полгода (и можно будет вести переговоры с кем угодно), а прайс упадет до 6 млн евро.
То, что произошло дальше, не поняли ни в Питере, ни в Турине. После Нового года Аксель извинился перед «Юве» и улетел в Китай, объяснив, что просто не мог отказаться от такого предложения.
Контракт на 4 года, зарплата 18 млн евро в год — все супер, но Витселю было только 26, а не под 40. Следующие 1,5 года бельгиец зарабатывал чуть меньше Криштиану, стал суперзвездой китайской лиги и смеялся, когда слышал, что:
— Променял карьеру на деньги, хотя мог бы заиграть в Европе, зарабатывая чуть меньше— Пролетел мимо ЧМ-2018, потому что сборная Бельгии с этой минуты — точно не про него.
То, что переход в Китай — как минимум не хуже трансфера в Россию, окончательно подтвердил сам Витсель.
За 1,5 года в «Тяньцзине» Аксель заработал столько же, сколько за всю карьеру, поехал в составе Бельгии на чемпионат мира и взял бронзу. В отличие от Наингголана, который все это время зажигал в Италии и дошел до полуфинала ЛЧ.
Сегодня Аксель стал игроком «Боруссии» и подписал космический контракт, который точно бы не получил, если бы переходил из «Зенита».
Но самое приятное, что на этот раз трансфер никто не сорвал. Хотя коуч «Тяньцзиня» Паулу Соуза до последнего пытался: «У меня нет информации об уходе Витселя — ни клуб, ни футболист об этом не говорили. Да, в его контракте есть пункт об отступных, но он может быть активирован только в трансферное окно. В Китае оно уже закрыто, поэтому сделки не будет».
Через четыре дня Витсель дал первое интервью в «Дортмунде», выйдя из машины с рюкзаком, с которым ходил еще в «Зените».
«После чемпионата мира моей целью было переехать из Китая в Европу. Я очень счастлив и горд, что скоро смогу выступать за “Боруссию”. После нашего первого разговора мне не пришлось думать дважды, потому что для меня “Боруссия” — один из лучших клубов в Европе. Честно говоря, не могу дождаться, когда выйду на поле перед 81 000 болельщиков».
Все думали, что он закончил с футболом, но именно из Китая он впервые перешел в
И будет зарабатывать больше, чем в «Зените» — там было всего 4 млн евро.
Леонид Волотко