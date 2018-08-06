Витсель заработал в Китае и уехал в «Боруссию». Просто царь!

Источник: РИА "Новости"

Два года назад Витсель прилетел в Турин и согласовал контракт с «Ювентусом». Все испортил «Зенит», который не успел подписать Самариса из «Бенфики» и заблокировал продажу. Аксель весь день просидел в офисе «Юве», а когда трансферное окно захлопнулось, вернулся в Россию.

Читайте также Дортмундская «Боруссия» объявила о переходе футболиста сборной Бельгии Витселя

— Я очень разочарован, потому что уже чувствовал себя игроком «Ювентуса»: прошел медосмотр, выбрал 28-й номер, а потом узнал о решении «Зенита», — бельгиец был так зол, что еще в Турине договорился с боссами «Юве» возобновить переговоры в феврале, когда до конца контракта останется меньше полгода (и можно будет вести переговоры с кем угодно), а прайс упадет до 6 млн евро.

То, что произошло дальше, не поняли ни в Питере, ни в Турине. После Нового года Аксель извинился перед «Юве» и улетел в Китай, объяснив, что просто не мог отказаться от такого предложения.

Контракт на 4 года, зарплата 18 млн евро в год — все супер, но Витселю было только 26, а не под 40. Следующие 1,5 года бельгиец зарабатывал чуть меньше Криштиану, стал суперзвездой китайской лиги и смеялся, когда слышал, что:

— Променял карьеру на деньги, хотя мог бы заиграть в Европе, зарабатывая чуть меньше— Пролетел мимо ЧМ-2018, потому что сборная Бельгии с этой минуты — точно не про него.

Странно, но стереотип о лиге для звездных пенсионеров, которые больше нигде не нужны, не опроверг даже Паулиньо. Год назад бразилец уехал в «Барселону», сыграл на чемпионате мира и спокойно вернулся в Гуанчжоу.

То, что переход в Китай — как минимум не хуже трансфера в Россию, окончательно подтвердил сам Витсель.

За 1,5 года в «Тяньцзине» Аксель заработал столько же, сколько за всю карьеру, поехал в составе Бельгии на чемпионат мира и взял бронзу. В отличие от Наингголана, который все это время зажигал в Италии и дошел до полуфинала ЛЧ.

Сегодня Аксель стал игроком «Боруссии» и подписал космический контракт, который точно бы не получил, если бы переходил из «Зенита».

Сумма трансфера — 20 млн евро (отступные, прописанные в контракте)

Контракт на 4 года (когда он кончится, Витселю будет 33)

Зарплата — 10 млн евро в год.

Но самое приятное, что на этот раз трансфер никто не сорвал. Хотя коуч «Тяньцзиня» Паулу Соуза до последнего пытался: «У меня нет информации об уходе Витселя — ни клуб, ни футболист об этом не говорили. Да, в его контракте есть пункт об отступных, но он может быть активирован только в трансферное окно. В Китае оно уже закрыто, поэтому сделки не будет».

Через четыре дня Витсель дал первое интервью в «Дортмунде», выйдя из машины с рюкзаком, с которым ходил еще в «Зените».

«После чемпионата мира моей целью было переехать из Китая в Европу. Я очень счастлив и горд, что скоро смогу выступать за “Боруссию”. После нашего первого разговора мне не пришлось думать дважды, потому что для меня “Боруссия” — один из лучших клубов в Европе. Честно говоря, не могу дождаться, когда выйду на поле перед 81 000 болельщиков».

Все думали, что он закончил с футболом, но именно из Китая он впервые перешел в топ-чемпионат.

И будет зарабатывать больше, чем в «Зените» — там было всего 4 млн евро.