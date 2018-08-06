СМИ: «Челси» готов заплатить € 100 млн за Облака в ближайшие сутки

Согласно информации издания, английский клуб находится в поиске замены голкипера Тибо Куртуа, который может перейти в мадридский «Реал». Отмечается, что основной кандидатурой является Облак. Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен выплатить € 100 млн, прописанные в контракте словенского вратаря в качестве суммы отступных, и подписать контракт с игроком в ближайшие 24 часа.