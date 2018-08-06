СМИ: «Челси» готов заплатить € 100 млн за Облака в ближайшие сутки
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может стать игроком лондонского «Челси», сообщает Mundo Deportivo.
Вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак может стать игроком лондонского «Челси», сообщает Mundo Deportivo.
Согласно информации издания, английский клуб находится в поиске замены голкипера Тибо Куртуа, который может перейти в мадридский «Реал». Отмечается, что основной кандидатурой является Облак. Владелец «Челси» Роман Абрамович намерен выплатить € 100 млн, прописанные в контракте словенского вратаря в качестве суммы отступных, и подписать контракт с игроком в ближайшие 24 часа.
Ранее сообщалось, что интерес к Облаку проявляют «Реал», «Ливерпуль» и «Арсенал».
В прошедшем сезоне 25-летний вратарь принял участие в 37 матчах испанской Примеры, в которых пропустил 22 гола.