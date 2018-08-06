В «Барселоне» сошли с ума и хотят купить Погба

Источник: Чемпионат.com

В Барселоне творится революция, которую практически никто не замечает. Клуб радикально обновляется: уехали Иньеста, Алейш Видаль, Паулиньо и Люка Динь. Появились Малком, Лангле, Артуро Видаль, Артур. В каждой из линий по новому игроку, претендующему на место в основе.

У многих возникают вопросы относительно трансферной политики «Барсы». В последний момент перехватили Малкома у «Ромы», так же поступили в случае с Видалем и «Интером». Но в первом случае больше претензий должно быть к «Бордо», который не сдержал условия соглашения с римлянами. А «Интер» вообще только недавно осознал, что у него есть деньги на новичков.

Даже в Барселоне не все поняли, зачем клуб покупает возрастного полузащитника в центр поля.

У Видаля не лучшая репутация за пределами поля (алкоголь, карты, автомобильные аварии), плюс он не кажется достаточно умным игроком для стиля «Барсы». Хотя это чисто тренерская сделка. Эрнесто Вальверде не хотел, чтобы клуб продавал Паулиньо — его мнение учитывали, но 50 млн от китайцев были важнее. Оставшись без бразильца, Мистер потребовал схожего по типажу футболиста. Мощного, способного подключаться к атакам вторым темпом, чтобы продавить оборону. Видаль отлично подходит под это определение. Он достаточно жёсткий и сильный, но при этом отлично чувствует себя у чужих ворот. В Бундеслиге у него 59 очков по системе «гол+пас» за 196 матчей.

В принципе, на Видале трансферную кампанию можно было бы и закончить, но Вальверде требует ещё минимум двух футболистов. Проблемными зонами считаются левый фланг обороны и центр поля. И дальше тренер и клуб принципиально расходятся в понимании решения вопроса. Вальверде считает, что усиление должно быть со стороны. Руководство «Барселоны» настаивает на том, что в академии клуба уже сейчас есть футболисты, способные играть в первой команде.

В конкуренцию к Жорди Альбе слева Вальверде видит Хуана Берната. Испанец, который проиграл конкуренцию в основе «Баварии». Сделка не должна стоить дорого, да и у Альбы появится опытный дублёр. Но в молодёжной команде клуба есть 18-летний Хуан Миранда. Один из самых перспективных игроков на своей позиции, которого летом едва не выкупил «Бетис». Миранда попал в заявку «Барселоны» на предсезонный турнир в США и сыграл во всех трёх матчах каталонцев на турнире. Клуб не видит смысла мешать прогрессу своего воспитанника покупкой Берната.

Ещё больше споров вокруг места в центре поля. В том числе потому, что речь о совсем других деньгах. В США отлично проявил себя молодой полузащитник Рикард Пуч. Пацан не выглядит даже на свои 18 лет — у него телосложение школьника. Но по движению на поле и передачам он играет на топ-уровне. После игры с «Миланом» впечатлился даже Гаттузо: «Молодёжь “Барселоны” показывает спектакли на поле. Я немного завидую академии, которая воспитывает футболистов с таким пониманием игры и интеллектом». Кто-то сравнил его с молодым Иньестой, но многие обратили внимание на сходство с Гвардиолой в его первые сезоны. Такой же хрупкий, но наглый и отлично понимающий игру.

Проблема в том, что уже даже сейчас конкуренция за место в основе «Барселоны» высочайшая. И станет ещё плотнее, если «Барселона» подпишет Поля Погба.