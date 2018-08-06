Куртуа начал бойкотировать тренировки «Челси»

Куртуа сегодня должен был приступить к занятиям с партнёрами по сборной Бельгии Эденом Азаром и Миши Батшуайи, французами Н’Голо Канте и Оливье Жиру, а также англичанином Гари Кэхиллом. Голкипер не появился на тренировке, в отличие от остальных перечисленных игроков.