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20:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Куртуа начал бойкотировать тренировки «Челси»

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа начал бойкотировать тренировки синих, чтобы заставить лондонский клуб продать его в текущее трансферное окно, информирует The Telegraph.

Источник: РИА "Новости"

Куртуа сегодня должен был приступить к занятиям с партнёрами по сборной Бельгии Эденом Азаром и Миши Батшуайи, французами Н’Голо Канте и Оливье Жиру, а также англичанином Гари Кэхиллом. Голкипер не появился на тренировке, в отличие от остальных перечисленных игроков.

Напомним, основным претендентом на Куртуа считается мадридский «Реал». Контракт Тибо с «Челси» рассчитан до лета 2019 года.

Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри сообщил, что будет решать вопрос будущего Куртуа с самим голкипером.

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