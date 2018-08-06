СМИ: «Челси» готов отдать 100 миллионов евро за Облака
«Челси» хочет приобрести голкипера «Атлетико» Яна Облака в ближайшие 24 часа, утверждает Mundo Deportivo.
«Челси» хочет приобрести голкипера «Атлетико» Яна Облака в ближайшие 24 часа, утверждает Mundo Deportivo.
Владелец клуба Роман Абрамович готов выплатить 100 миллионов евро отступных за 25-летнего словенца.
Сообщается, что вратарь «синих» Тибо Куртуа сегодня не явился на тренировку команды. Он близок к переходу в «Реал».
В прошедшем сезоне Облак принял участие в 37 матчах чемпионата Испании, в которых пропустил 22 гола.