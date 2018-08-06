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22:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Третья форма «Реала» на сезон-2018/19 выполнена в коралловом цвете

Мадридский «Реал» представил третий комплект игровой формы на сезон-2018/19.

Экипировка выполнена в коралловом цвете.

Главная особенность формы в том, что она сделана из переработанного океанического пластика, отмечается в сообщении официального сайта «сливочных». Техническим спонсором «Королевского клуба» остаётся компания Adidas.

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Напомним, по итогам прошлого сезона «Реал» занял третье место в турнирной таблице испанской Примеры. Кроме того, «Королевский клуб» одолел «Ливерпуль» (3:1) в финале Лиги чемпионов, завоевав этот трофей в третий раз подряд и в 13-й раз в своей истории, обновив тем самым собственный рекорд.

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