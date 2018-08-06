Витсель — в Дортмунде! Он всё-таки уехал в топ-лигу, а не зачах в Китае

10 млн евро в год

Экс-полузащитник «Зенита» Аксель Витсель перешёл из «Тяньцзинь Цюаньцзянь» в дортмундскую «Боруссию». Немецкий клуб подтвердил сегодня покупку 29-летнего игрока сборной Бельгии, завоевавшего бронзовые медали ЧМ-2018, уточнив, правда, что трансферные формальности будут улажены в ближайшие дни. Витсель уже прибыл в тренировочный лагерь чёрно-жёлтых в Швейцарии и приступил к тренировкам под руководством нового главного тренера команды Люсьена Фавра. Дортмунд заплатит за бельгийца 20 млн евро, а зарплата самого игрока, по данным Sport Bild, составит 10 млн евро в год. Срок контракта — четыре года. Появился и комментарий полузащитника на официальном сайте «Боруссии»:

«После чемпионата мира в России моей главной целью был переезд из Китая в Европу. Я невероятно счастлив и горжусь тем, что стал частью дортмундского клуба. После первого разговора с руководством мне не пришлось думать дважды, ведь “Боруссия” для меня — один из лучших клубов на континенте. Честно говоря, я не могу дождаться того момента, когда выйду на поле и буду ощущать за спиной поддержку огромного числа болельщиков».

Пункт в китайском контракте

Казалось, Витсель уехал в Китай, чтобы там и закончить. Скорее всего, именно это произойдёт с его бывшим партнёром по «Зениту» Халком. В январе 2017-го петербургский клуб продал бельгийского полузащитника в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» за те же 20 млн евро. Поскольку на тот момент Акселю исполнилось уже 28 лет, а китайский клуб подписал с ним контракт на три года, для многих эта история выглядела так: Аксель просто решил «срубить бабла» на закате карьеры, поставив сам футбол на второе место. Писали, что китайцы положили бельгийцу зарплату 18 млн евро в год, а, значит, в Дортмунде он будет зарабатывать почти в два раза меньше. У Витселя помимо денег «здесь и сейчас» была и ещё одна финансовая мотивация принять предложение от «Тяньцзинь Цюаньцзянь»: он инвестировал средства в авиакомпанию LindSky Aviation и собирался продвигать свой бизнес на китайский рынок.

Тем не менее спустя всего полтора года Аксель сбежал из Китая. Возможно, он не получил того, на что рассчитывал, а, может, наоборот получил быстрее, чем ожидал. По крайней мере бельгиец явно готовился к разным сценариям карьеры в «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Оказывается, подписывая контракт с китайским клубом, полузащитник включил в соглашение пункт о выкупе прав на него за 20 млн евро. Этим пунктом сейчас и воспользовалась «Боруссия».

Адвокаты выручают Витселя

Впрочем, в этой истории не всё так просто. «Тяньцзинь Цюаньцзянь» до последнего отказывался отпускать свою звезду за 20 млн евро. Вот откуда взялись «трансферные формальности», о которых говорится в заявлении дортмундского клуба. Боссы китайского клуба настаивали на том, что пункт о выкупе прав на Витселя действует только тогда, когда открыто трансферное окно в местной лиге — либо зимой до конца февраля, либо летом до 13 июля. Аксель должен был вернуться в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» после отпуска 5 августа, но вместо себя отправил в Китай своих адвокатов, чтобы решить проблему.

По информации бельгийских СМИ, «Тяньцзинь Цюаньцзянь» предложил некоторым клубам, включая «Манчестер Юнайтед», выкупить Витселя, надеясь, что за бельгийца предложат большую сумму. Сообщалось также об интересе к полузащитнику со стороны «ПСЖ»: Аксель якобы шёл под вторым номером в списках селекционеров парижского клуба после «опорника» «Челси» Н’Голо Канте. Кроме того, ещё зимой его хотел привести в «Интер» Лучано Спаллетти, работавший с Витселем в «Зените», однако миланский клуб готов был только на аренду. Очевидно, ни один из этих вариантов не оказался выгоднее дортмундского, а адвокаты бронзового призёра ЧМ-2018 всё-таки сделали своё дело.



Витсель сыграл за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» 47 матчей в разных турнирах, в которых забил шесть голов и сделал три голевые передачи. Его команда финишировала в прошлом сезоне третьей в Суперлиге, а в нынешнем занимает лишь девятое место.

«Боруссия» вместо «Ювентуса»

Витсель с его футбольными качествами должен был давным-давно оказаться в большом клубе из топового европейского чемпионата. Но сперва все предложения по нему перебил «Зенит», а потом и «Тяньцзинь Цюаньцзянь». В последний год действия своего контракта с петербургским клубом Аксель находился в шаге от перехода в «Ювентус». За день до закрытия летнего трансферного окна 2016-го он даже летал в Турин и весь день провёл на базе «Старой синьоры». Эту историю вы наверняка помните. Гендиректор «Зенита» Максим Митрофанов объяснил срыв трансфера тем, что петербургский клуб не смог договориться с игроком на замену бельгийца. Позже Аксель рассказал в интервью для «Чемпионата»:

«Это был нелёгкий день. Я прибыл накануне и прошёл все необходимые процедуры, которые требовались перед переходом. В частности, медицинские тесты. Потом сидел в офисе, ждал соглашения между “Зенитом” и “Ювентусом”. Когда узнал, что трансфер сорвался, полетел обратно в сборную Бельгии. После этого вышел на поле в матче с Испанией. Но я не ставил никаких ультиматумов “Зениту” и ни с кем не ругался. Ничего подобного не было. Я всегда спокоен».