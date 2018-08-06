Калинич пройдёт медосмотр в «Атлетико» 7 августа
Нападающий «Милана» Никола Калинич пройдёт медицинский осмотр в мадридском «Атлетико» 7 августа, сообщает Sky Sports.
Нападающий «Милана» Никола Калинич пройдёт медицинский осмотр в мадридском «Атлетико» 7 августа, сообщает Sky Sports.
По информации источника, 30-летний форвард перейдёт в испанскую команду на правах аренды. Соглашение между клубами рассчитано на сезон с условием обязательного выкупа игрока по истечению срока аренды. Отмечается, что «Милан» охотно согласился на сделку, так как накануне подписал контракт с аргентинским нападающим Гонсало Игуаином, который перешёл из «Ювентуса».
Калинич выступает за «Милан» с 2017 года. До этого хорватский футболист играл за «Фиорентину», «Днепр», «Блэкберн Роверс», «Шибеник», «Пулу» и «Хайдук».