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00:30 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист ЦСКА Натхо стал игроком «Олимпиакоса»

ТАСС, 6 августа. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Бибрас Натхо стал игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу греческого клуба.

О подробностях соглашения с 30-летним израильским игроком не сообщается.

Натхо выступал за ЦСКА с 2014 года и покинул клуб этим летом по окончании срока действия соглашения. В составе армейцев он стал чемпионом России, двукратным серебряным призером первенства страны, финалистом Кубка России.

Также в России он выступал за казанский «Рубин», с которым выиграл бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.

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