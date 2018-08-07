Бывший футболист ЦСКА Натхо стал игроком «Олимпиакоса»
ТАСС, 6 августа. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Бибрас Натхо стал игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
ТАСС, 6 августа. Бывший полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Бибрас Натхо стал игроком греческого «Олимпиакоса». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на
О подробностях соглашения с 30-летним израильским игроком не сообщается.
Натхо выступал за ЦСКА с 2014 года и покинул клуб этим летом по окончании срока действия соглашения. В составе армейцев он стал чемпионом России, двукратным серебряным призером первенства страны, финалистом Кубка России.
Также в России он выступал за казанский «Рубин», с которым выиграл бронзу чемпионата России, Кубок и Суперкубок страны.