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09:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Вратарь «Челси» объявил бойкот клубу и уехал в Мадрид

Голкипер «Челси» Тибо Куртуа без объяснения причин пропустил тренировку команды. Его заметили в Мадриде, где живут его дети с бывшей девушкой, сообщает The Telegraph.

Источник: AP 2018

По информации издания, таким образом футболист пытается вынудить руководство клуба продать его в мадридский «Реал». Игрок неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в испанском клубе, чтобы чаще видеться с семьей.

Отмечается, что «Челси» планирует заменить Куртуа Джеком Батлендом из «Сток Сити», либо Серхио Рико из «Севильи». Трансферное окно в Европе закрывается 9 августа.

Тибо Куртуа выступает за лондонский «Челси» с 2014 года. На чемпионате мира в России он был основным вратарем сборной Бельгии. По результатам мундиаля голкипер получил приз «Золотая перчатка».

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