Вратарь «Челси» объявил бойкот клубу и уехал в Мадрид

Источник: AP 2018

По информации издания, таким образом футболист пытается вынудить руководство клуба продать его в мадридский «Реал». Игрок неоднократно заявлял, что хочет продолжить карьеру в испанском клубе, чтобы чаще видеться с семьей.

Отмечается, что «Челси» планирует заменить Куртуа Джеком Батлендом из «Сток Сити», либо Серхио Рико из «Севильи». Трансферное окно в Европе закрывается 9 августа.