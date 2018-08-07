Игравший с финалистами ЧМ-2018 хорватский футболист оценил уровень инфраструктуры в Казахстане

— Денис, вы достаточно давно выступаете в Казахстане и поиграли в трех командах. Вам нравится в нашей стране?

— Да, я здесь играю уже третий сезон и комфортно себя чувствую в Казахстане. Не так давно я вернулся в «Акжайык», за который уже выступал. Уральск — хороший город. Тут есть все, что нужно моей семье. Что касается команды, то у нас, в «Акжайыке» дружный коллектив. Ходим друг к другу в гости, отлично общаемся.

— Вы были основным игроком «Жетысу», который в нынешнем сезоне может побороться даже за попадание в еврокубки. Почему в середине сезона решили вновь уехать в Уральск?

— Знаете, это футбол и ко всему нужно быть готовым. Честно говоря, не хотел бы комментировать эту ситуацию.

— В текущем сезоне «Акжайык» заметно прибавил. Команда идет на седьмом месте и претендует на попадание в первую шестерку.

— Да, команда в Уральске собрана хорошая. Постараемся завершить сезон на максимально высоком месте. Болельщики всегда с нами, а это главное. Хотим почаще радовать их.

— За то время, что вы играете в Казахстане, чемпионат вырос?

— Да, за те три года что я здесь, у меня ощущение, что ваш футбол прибавил. Однако очень хотелось бы, чтобы в Казахстане было больше хороших стадионов и полей. Именно натуральных полей. Очень надеюсь, что в ближайшем будущем ситуация кардинально изменится. Ведь от состояния инфраструктуры будет зависеть дальнейшее развитие футбола в вашей стране. В Хорватии есть все условия для хорошего футбола — отличные поля, сильные специалисты и школы, которые способствуют тому, что национальная сборная успешно играет на крупных турнирах. При этом, молодые футболисты стремятся уехать в Европу и при первой же возможности подписывают контракт с сильными клубами.

— В Казахстане играют несколько футболистов из вашей страны, причем эта цифра постоянно растет. Сейчас, к примеру, здесь играют ваши соотечественники Марин Томасов, Иван Граф, Иво Иличевич и Хрвое Милишевич. В вашей стране интересуются делами игроков из казахстанской премьер-лиги?

— Конечно, в Хорватии знают, кто и где выступает, следят за успехами хорватских футболистов. Время от времени звонят и спрашивают, как у нас тут идут дела. Однако в основном у СМИ на первом месте такие звезды, как Лука Модрич, Иван Ракитич, Марио Манджукич и все те, кто играет в сильнейших чемпионатах Европы.