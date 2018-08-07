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12:36 (мск), источник: Vesti.kz

«Барселона» предложила за чемпиона мира 50 миллионов плюс двух игроков и получила отказ

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» ответил отказом на предложение испанской «Барселоны» о трансфере французского полузащитника Поля Погба, сообщает Sky Sport Italia.

Источник: AP 2018

По данным источника, каталонский клуб предложил за 25-летнего игрока 50 миллионов евро плюс двух футболистов — хавбека Андре Гомеша и защитника Йерри Мину. Однако англичане ответили решительным отказом.

Руководство «Юнайтед» и главный тренер команды Жозе Моуринью не хотят отпускать Погба в связи с не только игровой, но и репутационной точкой зрения, так как считают француза лицом команды.

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в туринский «Ювентус», за который он играл с 2012 по 2016 год до перехода в «Манчестер Юнайтед». По данным Tuttosport, француз не хочет работать с Моуринью, который часто его критиковал.

В 2016 году Погба перешел в «МЮ» из «Ювентуса» за рекордные на тот момент для мирового футбола 105 миллионов евро. В прошлом сезоне француз провел 37 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах и забил шесть голов. В составе сборной Франции он стал чемпионом мира 2018 года.

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