«Барселона» предложила за чемпиона мира 50 миллионов плюс двух игроков и получила отказ

Источник: AP 2018

По данным источника, каталонский клуб предложил за 25-летнего игрока 50 миллионов евро плюс двух футболистов — хавбека Андре Гомеша и защитника Йерри Мину. Однако англичане ответили решительным отказом.

Руководство «Юнайтед» и главный тренер команды Жозе Моуринью не хотят отпускать Погба в связи с не только игровой, но и репутационной точкой зрения, так как считают француза лицом команды.

Ранее сообщалось, что Погба хочет вернуться в туринский «Ювентус», за который он играл с 2012 по 2016 год до перехода в «Манчестер Юнайтед». По данным Tuttosport, француз не хочет работать с Моуринью, который часто его критиковал.