Усманов подтвердил продажу акций ФК «Арсенал»
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский предприниматель Алишер Усманов принял решение продать свою долю акций английского футбольного клуба «Арсенал». Заявление бизнесмена ТАСС передала
МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Российский предприниматель Алишер Усманов принял решение продать свою долю акций английского футбольного клуба «Арсенал». Заявление бизнесмена ТАСС передала
Во вторник стало известно, что американский предприниматель Стэн Кронке, владевший 67% акций «Арсенала», сделал официальное предложение по выкупу оставшейся доли в клубе у других акционеров и Усманова.
Доля российского предпринимателя составляла 30%.
«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба “Арсенал”, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — сказал Усманов.
По информации ряда изданий, американец выкупил долю Усманова за 550 млн фунтов. Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «Арсенала», а стоимость клуба в рамках данной сделки оценивается в 1,8 млрд фунтов.
Кронке в 2007 году приобрел 9,9% акций «Арсенала», однако к июню 2008 года американец владел уже 29,9% акций. Спустя три года он выкупил мажоритарный пакет акций клуба. Усманов приобрел часть акций «Арсенала» в том же 2007 году. В феврале 2016 года