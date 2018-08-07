Усманов подтвердил продажу акций ФК «Арсенал»

Источник: Reuters

Во вторник стало известно, что американский предприниматель Стэн Кронке, владевший 67% акций «Арсенала», сделал официальное предложение по выкупу оставшейся доли в клубе у других акционеров и Усманова.

Доля российского предпринимателя составляла 30%.

«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба “Арсенал”, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — сказал Усманов.

По информации ряда изданий, американец выкупил долю Усманова за 550 млн фунтов. Таким образом, Кронке стал единоличным владельцем «Арсенала», а стоимость клуба в рамках данной сделки оценивается в 1,8 млрд фунтов.