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15:43 (мск), источник: Vesti.kz

Кандидат в сборную Казахстана возглавил рейтинг лучших вратарей по отраженным пенальти в КПЛ

29-летний Игорь Шацкий из «Шахтера» удерживает лидерство среди вратарей по отраженным пенальти в казахстанской премьер-лиге-2018, передает корреспондент Vesti.kz.

На данный момент у него 100-процентная отражаемость 11-метровых ударов. В в ворота Шацкого дважды назначались пенальти, и в обоих случаях он выручал команду.

Так, в домашнем матче десятого тура с «Иртышом» Шацкий парировал удар с «точки» Павла Шабалина на 65-й минуте. Однако карагандинский клуб проиграл в результате автогола Игоря Пикалкина на третьей компенсированной минуте (0:1).

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Затем Шацкий отразил пенальти в исполнении Азата Нургалиева на 26-й минуте домашней игры 12-го тура с «Тоболом», но это снова не помогло «горнякам» избежать неудачи. На 55-й минуте Дмитрий Мирошниченко принес победу костанайцам с минимальным счетом 1:0.

Шацкий карьеру начинал в 2007 году в фарм-клубе «Шахтера» — «Шахтере-Юность». С 2009 по 2011 годы за дублирующий состав «Шахтера» провел 74 матча. Также выступал за «Астану-1964» (2012−2013), темиртауский «Булат-АМТ» (2014). В 2015 году вернулся в расположение «Шахтера».

В текущем сезоне КПЛ Шацкий провел 18 матчей, в которых пропустил 21 мяч. В 2017 году вызывался на сборы сборной Казахстана по футболу, но в официальных матчах на поле не выходил.

Отметим, что в КПЛ-2018 пенальти также парировали Евгений Боровик («Акжайык» +1 парировал/ -1 нет), Владимир Логиновский («Атырау» +1/-1), Игорь Трофимец («Актобе» +1/-1), Никита Калмыков («Иртыш» +1/-2), Жасур Нарзикулов («Ордабасы» +1/-2) и Дмитрий Непогодов («Тобол» +1/-2).

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