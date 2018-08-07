Болт заключил контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс»

Отмечается, что соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта, но ямайский легкоатлет получит доступ к тренировкам австралийкой команды.

«Очень рад, что приехал в Австралию, и хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность. Я мечтал играть в профессиональный футбол. Знаю, что это потребует много сил и на обучение уйдёт большое количество времени, чтобы достичь необходимого уровня. Но я всегда говорю, что нет ничего невозможного, главное не думать о пределах», — приводит слова Болта пресс-служба клуба.