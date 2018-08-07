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18:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Болт заключил контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс»

Ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт заключил тренировочный контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс».

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что соглашение между 31-летним спортсменом и командой является бессрочным. Оно не гарантирует Болту заключения впоследствии профессионального контракта, но ямайский легкоатлет получит доступ к тренировкам австралийкой команды.

«Очень рад, что приехал в Австралию, и хотел бы поблагодарить руководство клуба за предоставленную возможность. Я мечтал играть в профессиональный футбол. Знаю, что это потребует много сил и на обучение уйдёт большое количество времени, чтобы достичь необходимого уровня. Но я всегда говорю, что нет ничего невозможного, главное не думать о пределах», — приводит слова Болта пресс-служба клуба.

Ранее Болт тренировался в составе дортмундской «Боруссии» и норвежского клуба «Стремсгодсет».

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