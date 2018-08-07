«Челси» оштрафовал Куртуа на 200 тыс. фунтов
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заплатит штраф в размере £ 200 тыс. (около € 210 тыс.)
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа заплатит штраф в размере £ 200 тыс. (около € 210 тыс.)
Бельгийский вратарь отказался посетить тренировку «Челси» после возвращения в Лондон. Как утверждает источник, с помощью бойкота Куртуа пытается убедить руководство «Челси» продать его «Реалу». «Челси» решил оштрафовать игрока на двухнедельную зарплату.
Ранее главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что намеревается обсуждать будущее Куртуа лично с игроком, а не с его агентом. Бельгийский голкипер через прессу сообщил, что вопрос его будущего является слишком деликатным.
Контракт Куртуа с лондонским клубом истекает следующим летом. Предполагается, что «Реал» может заплатить за игрока около € 48 млн.