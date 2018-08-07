Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?

Источник: Спорт-Экспресс

Несколько дней остается до старта, пожалуй, самого конкурентного, жесткого и захватывающего турнира — чемпионата Англии. Претенденты на титул все те же — слабо верится, что сказка «Лестера» повторится в ближайшие годы. В это межсезонье гранды премьер-лиги сражались на трансферном рынке, тратили большие деньги, увольняли тренеров и ожидали, когда же их звезды вернутся с чемпионата мира. Кто из них имеет наибольшие шансы на титул? А кто останется даже без Лиги чемпионов? Попробуем определить триумфаторов и лузеров предстоящего сезона.

КАПКАН ДЛЯ ГВАРДЬОЛЫ

Главный денежный мешок чемпионата Англии и безоговорочный лидер прошлого сезона «Манчестер Сити» этим летом потратил смешные по нынешним временам деньги (для себя), ограничившись приобретением нападающего «Лестера» Рияда Махреза за 67,8 миллиона евро. Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардьола усилил и без того мощную атаку. А вот оборона, вызывавшая вопросы даже в чемпионском сезоне, осталась без изменений: здесь вам и Джон Стоунс с результативными ошибками, и Николас Отаменди, страдающий таким же недугом, и Венсан Компани, второе имя которого — лазарет, и фланги в лице Кайла Уокера и Данилу, заигрывающиеся в нападении и не всегда успевающие вернуться назад.

Второй подряд триумф «горожан» может не состояться по простой причине: против «Сити» было найдено эффективное оружие. Его изобретатель — главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп. Это чудо футбольной техники было явлено миру во время четвертьфиналов Лиги чемпионов — особенно показательным стал первый матч, когда подопечные немецкого специалиста растоптали команду Гвардьолы уже в начале встречи, забив три безответных мяча.

Рецепт «капкана Клоппа» прост: станьте «физруком» и загоняйте команду на тренировках до обретения способности бежать со скоростью Усэйна Болта, во время игры врубите контрпрессинг, а затем, после 75-й минуты, когда подсядете из-за неизбежной усталости, терпите на своей половине поля.

Подобный фокус вполне способны провернуть не только прямые конкуренты «Сити» по турнирной таблице, но и команды-середняки.

Итог очевиден: если «горожане» не хотят наступить на грабли «Челси» прошлого сезона, им следует варьировать стили игры, к примеру, чаще переключаясь на тактику с тремя центральными защитниками: как она круто работает — мы видели в первом тайме ответного матча четвертьфинала ЛЧ против все того же «Ливерпуля». Кроме того, Гвардьоле не стоит забывать о балансе атака-оборона: блистательные действия Кевина Де Брейне, Лероя Сане и Рахима Стерлинга могут быть обесценены глупейшим ляпом Стоунса или Отаменди.

Прогноз корреспондента «СЭ»: «Манчестер Сити» по-прежнему лидер. Безусловно, «горожане» будут бороться за чемпионство, а их попадание в тройку не вызывает никаких сомнений.

СКАНДАЛЫ И ПРАГМАТИЗМ

Жозе Моуринью, похоже, жаждет серьезного усиления команды. «Я хотел бы купить двоих футболистов, но, вероятно, получу одного. Я предоставил руководству клуба трансферный список из пяти человек и теперь жду», — так недавно говорил главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью ESPN.

В это межсезонье «Манчестер Юнайтед» уже приобрел хавбека «Шахтера» Фреда и защитника «Порту» Диогу Далота. Из потерь стоит отметить игрока обороны Дэйли Блинда, ушедшего в «Аякс». Видимо, руководство «красных дьяволов» не слишком торопится удовлетворить трансферные аппетиты португальца.

Но так ли «МЮ» необходимы новички? Не лучше ли наладить атмосферу среди уже имеющихся игроков? Только за последнюю неделю зарубежные СМИ сообщали о двух скандалах, связанных с футболистами «Юнайтед». Сначала нападающий Антони Марсьяль вовремя не вернулся в команду после рождения ребенка. А затем полузащитник Поль Погба отказался пойти навстречу Моуринью и выйти из отпуска раньше времени, чем вывел из себя темпераментного португальца. Похоже, в отношениях главного тренера и некоторых игроков команды существует серьезный разлад.

Все это никак не соотносится с тем футболом, который Моуринью прививает «красным дьяволам». Жозе — главный прагматик премьер-лиги, умеющий превратить яркий по вывеске матч в унылое зрелище. В прошлом году такая печальная участь постигла одно из главных дерби Англии — матч «Ливерпуль» — «МЮ». Команда Моуринью припарковала фирменное транспортное средство на своей половине поля, о которое разбивались многочисленные атаки соперников — неудивительно, что наивысшие оценки от статистических служб получили защитники манчестерцев и голкипер Давид де Хеа.

Прагматизм игры «красных дьяволов» отражается и в цифрах прошлого сезона: подопечные Моуринью не так много забивали (68 голов, из первой шестерки меньше только у «Челси»), но и мало пропускали (28 мячей, второй показатель после «Сити»). Этого вполне хватило, чтобы занять второе место.

Прогноз корреспондента «СЭ»: Задача Жозе — перенести этот игровой подход на отношения внутри команды, устранив противоречия между футбольной логикой и человеческим абсурдом. Пока же автобус Моуринью рискует не доехать даже до лигочемпионской четверки, пробив по пути колесо из-за очередного скандала.

СТАБИЛЬНОСТЬ ИЛИ ЗАСТОЙ?

«Тоттенхэм» — пожалуй, самая стабильная и спокойная команда Англии последних лет: конфликты, тренерские отставки, сумасшедшие траты — это все не о «шпорах». Вопрос лишь в том, сможет ли лондонский клуб не остановиться в развитии и прогрессировать, чтобы достичь заветной цели — титула?

Для болельщиков «Тоттенхэма» существуют две новости, касающиеся межсезонья: хорошая состоит в том, что команду не покинул никто из ведущих игроков, а это значит, что нападающий Харри Кейн будет по-прежнему забивать, а полузащитники Кристиан Эриксен и Деле Алли — выполнять гениальные переводы и раздавать передачи. Плохая же заключается в отсутствии усиления — «шпоры» вообще никого не купили.

В минувшем сезоне «Тоттенхэм» преимущественно играл по атакующей схеме 4−2−3−1, забил 74 гола (третий показатель в премьер-лиге наряду с «Арсеналом»), пропустил 36 мячей (также третья позиция) и занял закономерное третье место.

Казалось бы, что еще нужно команде для счастья? У нее есть перспективный тренер Маурисио Покеттино, грамотно работающий с молодыми игроками и создающий доброжелательную атмосферу в коллективе. В составе лондонского клуба выступают как футболисты топового уровня (Кейн и Эриксен), так и стремительно прогрессирующие игроки — хавбек Эрик Дайер и защитник Дэвинсон Санчес. Однако у «шпор» отсутствует лидер — тот самый человек, который поведет команду за собой в неудачно складывающемся матче. Такой как Мохамед Салах у «Ливерпуля», всегда готовый ответить забитым мячом, Де Брейне у «Сити», способный исполнить передачу, ломающую ход встречи, де Хеа у «МЮ», чьи сэйвы воодушевляют футболистов.

«Тоттенхэм» растерял приличное количество очков в минувшем сезоне в матчах против грандов: дважды проиграл «Сити», по разу — «Челси», «МЮ» и «Арсеналу». Именно в этих встречах команде не доставало лидера. Кейн, это повод задуматься! Именно этому форварду стоит взять на себя лидерские функции: он — главная ударная сила «шпор», он же — капитан сборной Англии на чемпионате мира-2018, вполне удачно сложившемся для «трех львов».

Прогноз корреспондента «СЭ»: Без лидера «Тоттенхэм» ждет застой. Да, команда уже не будет тем середняком, над которым потешались главные герои фильма «Залечь на дно в Брюгге». Но и до заветной вершины она тоже вряд ли поднимется, оставшись на законном третьем месте.

ВРЕМЯ НЕУДАЧНИКОВ

«Ливерпуль» смело можно назвать самой нефартовой командой Англии. Прошлый сезон в очередной раз подтвердил это: «красные» героически дошли до финала Лиги чемпионов, сокрушив в яростных схватках «Рому» и «Манчестер Сити», а затем уступили «Реалу» благодаря детским ошибкам голкипера Лориса Кариуса. А в премьер-лиге команда Клоппа растратила уйму очков в матчах с аутсайдерами.

Но немец тем и хорош, что делает выводы. В минувшем сезоне доктор Клопп оздоровил фланги и центр обороны, выпустив скоростных Эндрю Робертсона и Трента Александра-Арнолда, а также приобретя Виргила ван Дейка.

Этим летом немцу удалось сделать главное — приобрести качественного голкипера: вероятно, с приходом Алиссона, купленного за рекордные 62,5 миллиона евро у «Ромы», болельщики «красных» перестанут хвататься за голову, когда мяч будет оказываться в площади ворот.

«Ливерпуль» приобрел сразу троих полузащитников: Фабинью, Наби Кейта и Джердана Шачири — таким образом Клопп получил креатив и разнообразие в центре поля. Именно этого не хватало в матчах против команд с насыщенной обороной — что ж, теперь берегитесь, «Бернли» и «Уотфорды»!

«Красные» сохранили главную звезду — нападающего Салаха (где-то в Мадриде плачет Флорентино Перес), залатали дыры в площади ворот и середине поля, а также обеспечили длинную скамейку. Наверное, единственной проблемой остался Деян Ловрен в центре обороны, да и тот с приходом ван Дейка стал откровенно меньше чудить.

Прогноз корреспондента «СЭ»: Для «Ливерпуля» настало время содрать ярлык неудачника. Он окажется в тройке, где навяжет конкуренцию «Сити» и «Тоттенхэму» в борьбе за титул.

ШИЛО НА МЫЛО?

12 июля случилось ожидаемое — «Челси» уволил Антонио Конте, умудрившегося поругаться и с руководством клуба, и с некоторыми ключевыми игроками. Сага с освобождением Маурицио Сарри из неаполитанского плена длилась около двух месяцев, и вот итальянец здесь, на «Стэмфорд Бридж», где нельзя курить и вообще стоит вести себя прилично.

Зарубежные СМИ предполагали, что следом за Сарри из «Наполи» в «Челси» отправятся защитники Эльсеид Хюсай и Калиду Кулибали, а также хавбек Марек Хамшик. Однако «синие» ограничились приобретением полузащитника неаполитанцев Жоржинью, выиграв конкуренцию за 26-летнего игрока у «Манчестер Сити».

Приход Сарри наверняка будет означать смену привычной для футболистов «Челси» расстановки в три центральных защитника, по которой в течение двух лет играл Конте. Экс-главный тренер «Наполи» привык действовать по схеме 4−3−3, которая вполне применима и в «Челси», учитывая атакующий потенциал команды. При этом Сарри умеет включать режим катеначчо в случае, когда необходимо сохранить преимущество: оборона неаполитанцев в прошлом сезоне пропустила всего 29 голов — это третий показатель в серии А после «Ювентуса» и «Ромы».

В чем же заключается подвох? Ответ прост — в самом Сарри, о непростом характере которого ходят легенды. Во время работы в Италии он неоднократно ссорился с журналистами, показывал неприличные жесты болельщикам «Ювентуса», а однажды и вовсе грубо оскорбил своего коллегу Роберто Манчини, возглавлявшего «Интер».

Резонно, что возникает вопрос, а не променял ли «Челси» шило на мыло, подписав Сарри — в каком-то смысле даже более конфликтного и вспыльчивого?

Прогноз корреспондента «СЭ»: Вероятно, лондонский клуб все же попадет в Лигу чемпионов, но о месте в тройке и тем более о титуле говорить пока рано — команду ждет перестройка по образу и подобию Сарри.

ПОСТ-АПОКАЛИПСИС

Wenger out все же случился. 30 июня Арсен Венгер покинул «Арсенал» после 22 лет работы в клубе. Ушел тренер, чей привлекательный и комбинационный футбол побудил сотни моих сверстников покупать игровые футболки «канониров» в начале нулевых, ушла эпоха.

Начать новую главу в истории лондонского клуба был призван испанский специалист Унаи Эмери. После его назначения «Арсенал» сразу же провел довольно масштабную трансферную кампанию: пришли голкипер Бернд Лено, защитник Штефан Лихтштайнер, а также хавбеки Сократис Папастатопулос и Лукас Торрейра. Единственной серьезной потерей команды в это межсезонье стал полузащитник Джек Уилшир.

В «ПСЖ» Эмери преимущественно использовал сверхатакующую схему 4−3−3. «Арсенал» вполне может играть при данной расстановке, если брать в расчет атакующий потенциал команды — в качестве ударной силы в таком случае будут выступать форварды Пьер-Эмерик Обамеянг, Александр Ляказетт и Алекс Ивоби. Статистические данные прошлого сезона также подтверждают готовность «канониров» много и результативно атаковать — в минувшем розыгрыше премьер-лиги лондонский клуб забил 74 гола — это третий показатель после «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Ключевая проблема «Арсенала» — ужасающий дисбаланс между атакой и обороной. Если вперед «канониры» ходят много и охотно, то назад возвращаются медленно и неуверенно. Только вдумайтесь — лондонцы пропустили 51 (!) мяч в чемпионате Англии в прошлом году — катастрофический показатель для топ-клуба, особенно если учитывать, что в первой шестерке все остальные команды допустили менее 40 забитых голов в свои ворота. Много и результативно ошибался голкипер Петр Чех, запоминающиеся ляпы допускал защитник Шкодран Мустафи, не отличались особой уверенностью молодые игроки обороны Калум Чемберс и Роб Холдинг. Приход Лено и Лихтштайнера в данном случае выглядит логичным: перспективный голкипер и ветеран защиты «Ювентуса» помогут обрести спокойствие.

Другое дело — Эмери. В Англии экс-главному тренеру «ПСЖ» будут противостоять далеко не «Каны» и «Дижоны», которые можно обыгрывать со счетом 8:0. Кроме того, никто не купит ему Неймара или Кильяна Мбаппе — «Арсенал», конечно, богатый клуб, но не настолько сумасшедший, чтобы тратить космические деньги на игроков. Испанскому специалисту придется действовать в условиях высочайшей конкуренции, ведь английский чемпионат живет по принципу «каждый может обыграть каждого», и смириться с тем, что главные звезды турнира выступают за другие команды.

Первый год Эмери в Лондоне станет периодом взаимной адаптации, поэтому не стоит требовать от него выдающихся результатов.

Главное, чтобы пребывание испанца во главе команды не превратилось в пост-венгеровский апокалипсис — тогда поклонникам «Арсенала» уже не будут казаться смешными мемы про четвертое место, а русскоязычные болельщики вспомнят легендарную фразу Артема Дзюбы о «тренеришке».

Прогноз корреспондента «СЭ»: Зона Лиги Европы — вот вероятная позиция лондонского клуба по итогам сезона, и это не так плохо, учитывая предыдущие успехи Эмери в данном турнире.

СПОЙЛЕР: ЧЕМПИОНОМ СТАНЕТ «ЛИВЕРПУЛЬ»

Да-да, тот самый «Лузерпуль», над которым долгие годы потешается футбольная Англия. У «красных» наконец-то есть все для того, чтобы завоевать титул. «Все» — это в первую очередь Клопп — олицетворение яркого атакующего стиля и безграничной любви к игрокам и болельщикам своей команды. Казалось бы, что мешало немцу выиграть премьер-лигу или еврокубок раньше? Мешали многочисленные травмы игроков, короткая скамейка, слабая в креативном плане линия полузащиты, оборона класса «решето» и вратари, не соответствующие уровню команды.

Теперь у «Ливерпуля» есть надежный голкипер, молодые и скоростные фланговые защитники, хладнокровный ван Дейк в центре обороны, огромный выбор футболистов в средней линии, а также великолепное трио нападающих: Садио Мане — Роберту Фирмину — Салах.

Основная задача «красных» — снять с себя маску Робина Гуда и прекратить раздавать очки. То есть научиться играть против «автобусов», проявляя максимум креатива для взлома насыщенной обороны. Задача попроще — не терять концентрацию во встречах с конкурентами (яркий пример прошлого сезона — ничья с «Арсеналом» на выезде 3:3), взяв в качестве образца домашний лигочемпионский матч против «Манчестер Сити».