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19:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Реал» готов обратиться в УЕФА с жалобой на «Интер» из-за переговоров с Модричем

Мадридский «Реал» намерен обратиться в УЕФА с жалобой на миланский «Интер», сообщает Calciomercato.

Источник: Reuters

По информации издания, руководство мадриского клуба раздражёно попытками итальянской команды переманить хорватского полузащитника Луку Модрича. Предполагается, что финансирование трансфера хорватского игрока в «Интер» будет осуществлено за счёт спонсора команды The Suning Group, что противоречит правилам финансового фейр-плей УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Интер» достиг окончательной договорённости с Модричем. Отмечается, 32-летний футболист сам изъявил желание покинуть стан испанской команды и намерен обсудить свой трансфер с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Предполагается, что встреча игрока с Пересом состоится в среду, 8 августа.

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