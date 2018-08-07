«Реал» готов обратиться в УЕФА с жалобой на «Интер» из-за переговоров с Модричем

По информации издания, руководство мадриского клуба раздражёно попытками итальянской команды переманить хорватского полузащитника Луку Модрича. Предполагается, что финансирование трансфера хорватского игрока в «Интер» будет осуществлено за счёт спонсора команды The Suning Group, что противоречит правилам финансового фейр-плей УЕФА.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что «Интер» достиг окончательной договорённости с Модричем. Отмечается, 32-летний футболист сам изъявил желание покинуть стан испанской команды и намерен обсудить свой трансфер с президентом «Реала» Флорентино Пересом. Предполагается, что встреча игрока с Пересом состоится в среду, 8 августа.