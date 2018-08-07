Усманов оставил «Арсенал» американцу

Российский бизнесмен Алишер Усманов продал свою долю акций английского футбольного клуба «Арсенал», который теперь принадлежит американцу Стэну Кронке. Усманов владел акциями «Арсенала» с 2007 года, однако так и не сумев получить контрольный пакет, в итоге решил выйти из игры.

Один из самых популярных английских клубов управляется компанией Arsenal Holdings, которой принадлежат 100% акций клуба. Их фактически единоличным владельцем стал Кронке, которому принадлежит компания Kroenke Sports Enterprises (KSE). Ранее Кронке владел 67% акций «Арсенала», однако он сделал официальное предложение по выкупу оставшейся доли в клубе у других акционеров и получил согласие Усманова продать свои 30% акций. Сумма сделки составила ?550 млн (более $711 млн), 18 695 акций были переданы по согласованной стоимости в ?29 419,64 за акцию.

«Я принял решение продать мои акции футбольного клуба “Арсенал”, который может быть лучшим футбольным клубом мира. Я желаю больших успехов замечательному футбольному клубу и всем, чья жизнь и карьера с ним связаны», — говорится в заявлении Усманова.

Передел собственности в 2007 году

«Арсенал» был основан в 1886 году и за прошедшие годы 13 раз становился чемпионом страны, при этом последний титул датирован 2004 годом. Нынешний год стал историческим для лондонского клуба — после 22 лет работы команду покинул главный тренер Арсен Венгер, тогда как клубом стал единолично владеть один человек — Стэн Кронке. В многолетней борьбе с Усмановым ему удалось победить — во многом благодаря миноритарным акционерам, которые продавали свои акции именно американцу.

Долгие годы владельцами «Арсенала» были две могущественные семьи — Брэйсуэлл-Смиты и Хилл-Вуды. Бывшими президентами клуба являлись сэр Брэйсуэлл-Смит, который в послевоенные годы был мэром британской столицы, а также Сэмюэль Хилл-Вуд, который входил в парламент. Впоследствии акции клуба были распределены между их наследниками, которые постепенно с ними расставались, и к 2007 году главным акционером «канониров» стал Дэнни Фишман — бриллиантовый магнат, входивший в совет директоров клуба. Он получил во владение 24,1% акций.

В 2006 году «Арсенал» стал владельцем нового стадиона, рассчитанного на 60 тыс. болельщиков, который благодаря спонсорскому контракту получил название «Эмирейтс». Наличие современной арены сделало лондонский клуб весьма перспективным активом, так что 11 лет назад совладельцем «Арсенала» оказался и Алишер Усманов. 14,58% акций «Арсенала» выкупила компания Red And White Holdings, которой на паритетной основе владеет сам Усманов и его бизнес-партнер Фархад Мошири. Через год Red And White Holdings стала главным акционером клуба, приобретя 24,2% акций. В 2009 году компания Усманова получила и блокирующий пакет в 25% акций «Арсенала».

Однако именно в 2009 году в борьбу за владение «Арсеналом» вступил американец Стэн Кронке, который выкупил часть акций у Фишмана, а затем успешно довел свой пакет до мажоритарного, в 2011 году имея в собственности уже более 67%.

Клубный магнат Кронке

Кронке, которому сейчас 71 год, начал карьеру в бизнесе с недвижимости и к тому же заключил удачный брак с Энн Уолтон — наследницей крупнейшей в мире сети оптовой и розничной торговли Wal-Mart. В 90-х годах Кронке создал компанию Kroenke Sports Enterprises, которая стала владеть несколькими профессиональными клубами из Денвера — баскетбольным «Наггетс», выступающим в НБА, хоккейным «Колорадо Эвеланш» и футбольным «Колорадо Рэпидз», представляющим Главную лигу соккера (MLS). Впоследствии Кронке купил команду по американскому футболу «Рэмс» и перевез ее из Сент-Луиса в Лос-Анджелес. KSE также принадлежит «Пепси Центр» в Денвере — арена, где выступают «Денвер Наггетс» и «Колорадо Эвеланш».

Столь серьезный конкурент, к тому же в отличие от Усманова профессионально занимающийся спортивным менеджментом, помешал намерениям российского бизнесмена стать полноправным владельцем «Арсенала»: тот несколько раз обращался к Кронке с предложением выкупить его акции, но получал отказ — американец сам рассчитывал получить долю Усманова.

Как мажоритарный акционер клуба Кронке был обязан предложить остальным акционерам выкупить их долю. В октябре прошлого года Усманов отказался, однако на сей раз решил выйти из игры. Во многом потому, что окончательно понял: американец со своей долей не расстанется, и стать полноправным владельцем клуба Усманову не суждено.

Чемпионат Англии стартует 10 августа, «Арсенал» же первый матч проведет в воскресенье, 12 августа, — с победителем прошлогоднего турнира «Манчестер Сити». В прошлом сезоне «Арсенал» занял лишь шестое место, что стало худшим результатом команды с 1995 с года. Об уходе Венгера было заявлено еще зимой, и в итоге «канониры» во второй раз подряд остались без Лиги чемпионов, где команда неизменно выступала с 1998 по 2016 год. В 2006 году «Арсенал» даже вышел в финал, где уступил «Барселоне», а в прошлом сезоне добрался до полуфинала Лиги Европы.

За 22 года с Венгером «Арсенал» трижды выиграл премьер-лигу и 11 раз оказался в числе призеров, заслужив репутацию команды, которая предпочитает комбинационный футбол, который ранее было принято считать «континентальным». При этом основные успехи «Арсенала» связаны с кубковыми турнирами — Кубок Англии «канониры» выиграли рекордные 13 раз, из них восемь раз — при Венгере. Последний кубок страны «Арсенал» выиграл в 2017 году.

После ухода Венгера команду возглавил испанец Унаи Эмери, в прошлом сезоне работавший с французским клубом «Пари Сен-Жермен». Ранее Эмери возглавлял, в числе других, московский «Спартак», а с «Севильей» выиграл три Лиги Европы подряд. Очевидно, что «Арсенал» будет одним из главных претендентов на победу в этом турнире в предстоящем сезоне. Летом «канониры» усилились скорее количественно — новичками команды стали германский голкипер Бернд Лено, защитники грек Сократис Папастатопулос и швейцарец Штефан Лихтштайнер, полузащитники уругваец Лукас Торрейра и француз Маттео Гендузи.

Вряд ли от «Арсенала» стоит ожидать скорой победы в чемпионате Англии, где как никогда высока конкуренция. Впрочем, вернуться в Лигу чемпионов клуб способен, однако для этого нужно либо занять место в первой четверке, либо выиграть Лигу Европы.