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21:59 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: «Челси» готов заплатить «Атлетику» рекордную сумму за вратаря

«Синие» выразили готовность выплатить отступные за 23-летнего испанца, которые составляют 80 миллионов евро. Аррисабалага призван заменить в «Челси» Тибо Куртуа, который близок к переходу в мадридский «Реал».

Как отмечает издание, «синие» выразили готовность выплатить отступные за 23-летнего испанца, которые составляют 80 миллионов евро. Аррисабалага призван заменить в «Челси» Тибо Куртуа, который близок к переходу в мадридский «Реал».

Ранее в июле появилась информация, что «Королевский клуб» и «Челси» согласовали условия перехода бронзового призера чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии и лучшего вратаря турнира Куртуа. Позже Sky Sports сообщил, что «Челси» приостановил переговоры по трансферу. Сам Куртуа пока не явился в расположение лондонской команды после отпуска и, по данным СМИ, будет оштрафован руководством клуба на 200 тысяч фунтов.

По данным СМИ, «Реал» готов предложить «Челси» взять в аренду полузащитника Матео Ковачича, который намерен покинуть испанский клуб. Аррисабалага в январе продлил контракт с «Атлетиком» до 30 июня 2025 года.

В июле английский «Ливерпуль» объявил о трансфере бразильского голкипера Алиссона из «Ромы» за 62,5 миллиона евро, что является рекордом при переходах голкиперов. При успешной игре бразильца римляне могут заработать дополнительно еще 10 миллионов.

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