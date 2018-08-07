СМИ: «Челси» готов заплатить «Атлетику» рекордную сумму за вратаря

Как отмечает издание, «синие» выразили готовность выплатить отступные за 23-летнего испанца, которые составляют 80 миллионов евро. Аррисабалага призван заменить в «Челси» Тибо Куртуа, который близок к переходу в мадридский «Реал».

Ранее в июле появилась информация, что «Королевский клуб» и «Челси» согласовали условия перехода бронзового призера чемпионата мира-2018 в составе сборной Бельгии и лучшего вратаря турнира Куртуа. Позже Sky Sports сообщил, что «Челси» приостановил переговоры по трансферу. Сам Куртуа пока не явился в расположение лондонской команды после отпуска и, по данным СМИ, будет оштрафован руководством клуба на 200 тысяч фунтов.

По данным СМИ, «Реал» готов предложить «Челси» взять в аренду полузащитника Матео Ковачича, который намерен покинуть испанский клуб. Аррисабалага в январе продлил контракт с «Атлетиком» до 30 июня 2025 года.