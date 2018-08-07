Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Бенфика0
Фенербахче0
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Црвена Звезда1
Спартак Тр1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стандард Л0
Аякс2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Славия Пр0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
20:15
Мальме1
Видеотон1
Футбол. Еврокубки
20:00
Карабах0
БАТЭ1
Футбол. Еврокубки
19:00
Пюник0
Маккаби Тель-Авив0
Футбол. Кубок России
19:00
Днепр См1
Калуга2
Футбол. Кубок России
19:00
Дружба М0
Черноморец Н1
Футбол. Кубок России
18:30
Луки-Энергия1
Звезда СПб0
Футбол. Кубок России
18:30
Текстильщик3
Зоркий1
Футбол. Кубок России
18:30
Рязань0
Торпедо М3
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо Бр1
Металлург Лп0
Футбол. Кубок России
18:00
Спартак Вл1
Чайка3
Футбол. Кубок России
18:00
Квант1
Знамя Труда4
Футбол. Кубок России
18:00
Волгарь2
Машук-КМВ1
Футбол. Еврокубки
17:00
Астана0
Динамо З2
Футбол. Кубок России
17:00
Волга УлП 1:41
Челябинск1
Футбол. Кубок России
17:00
Зенит Иж0
Нефтехимик1
Футбол. Кубок России
17:00
Лада-Тольятти0
Сызрань-20033
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
10Валерию Газзаеву — 64!
22:07 (мск), источник: Советский спорт

Усман Дембеле может перейти в «Арсенал» за 100 млн евро

Ранее сообщалось, что хавбек сборной Франции недоволен своим положением в «Барселоне».

Источник: AP 2018

По данным Daily Express, новый наставник «Арсенала» Унаи Эмери надеется подписать контракт с игроком каталонского клуба до закрытия трансферного окна.

Согласно информации Mundo Deportivo, сумма сделки может составить 100 млн евро.

Напомним, Дембеле перебрался на «Камп Ноу» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». За это время француз, ставший чемпионом мира в России, провел за сине-гранатовых 23 матча (4 гола и 8 голевых передач).

Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Арсенал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 13 дезертиров: как Бобров, Ярцев и Карпин переходили из ЦСКА в «Спартак»
Смолов нашел себе новый клуб! И это очень правильное решение
Черная полоса: что спасет карьеру Смолова
Время лузеров. Кто выиграет АПЛ в новом сезоне?
«Отдала России сполна»: почему сбежала медалистка Олимпиады
Романцев поддержал переход Еременко в «Спартак»
До матча неделя, а РФПЛ не знает, что с ним делать
Трусова чисто исполнила три четверных прыжка на прокатах
Ефимова выиграла золото чемпионата Европы по плаванию
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь
Admin
Готово
Произошла ошибка