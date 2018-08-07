Усман Дембеле может перейти в «Арсенал» за 100 млн евро
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Франции недоволен своим положением в «Барселоне».
Ранее сообщалось, что хавбек сборной Франции недоволен своим положением в «Барселоне».
По данным Daily Express, новый наставник «Арсенала» Унаи Эмери надеется подписать контракт с игроком каталонского клуба до закрытия трансферного окна.
Согласно информации Mundo Deportivo, сумма сделки может составить 100 млн евро.
Напомним, Дембеле перебрался на «Камп Ноу» летом 2017 года из дортмундской «Боруссии». За это время француз, ставший чемпионом мира в России, провел за