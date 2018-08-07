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22:35 (мск)

Виллиан про эмодзи вместо Конте на фото: Моя дочь игралась с телефоном

Полузащитник «Челси» Виллиан объяснил, как в его инстаграме появился необычный пост в сторис.

В мае после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии бразилец «замазал» главного тренера «синих» Антонио Конте эмодзи с кубком на фото. Позже Виллиан удалил это фото

«Моя дочь игралась с телефоном, и у нее как-то получилось наложить эти эмодзи на Конте», — сообщил бразилец.

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При Конте игрок сборной Бразилии стал реже играть за «Челси». Виллиан планировал сменить клуб, если итальянец останется главным тренером команды, но летом его сменил Маурицио Сарри из «Наполи», и бразилец остался в команде Романа Абрамовича.

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