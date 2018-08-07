Виллиан про эмодзи вместо Конте на фото: Моя дочь игралась с телефоном
Полузащитник «Челси» Виллиан объяснил, как в его инстаграме появился необычный пост в сторис.
Полузащитник «Челси» Виллиан объяснил, как в его инстаграме появился необычный пост в сторис.
В мае после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии бразилец «замазал» главного тренера «синих» Антонио Конте эмодзи с кубком на фото. Позже Виллиан удалил это фото
«Моя дочь игралась с телефоном, и у нее
При Конте игрок сборной Бразилии стал реже играть за «Челси». Виллиан планировал сменить клуб, если итальянец останется главным тренером команды, но летом его сменил Маурицио Сарри из «Наполи», и бразилец остался в команде Романа Абрамовича.