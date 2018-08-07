Виллиан про эмодзи вместо Конте на фото: Моя дочь игралась с телефоном

В мае после победы над «Манчестер Юнайтед» в финале Кубка Англии бразилец «замазал» главного тренера «синих» Антонио Конте эмодзи с кубком на фото. Позже Виллиан удалил это фото



«Моя дочь игралась с телефоном, и у нее как-то получилось наложить эти эмодзи на Конте», — сообщил бразилец.