«Борнмут» объявил о рекордном трансфере в истории клуба
«Борнмут» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Леванте» Джефферсона Лермы.
«Борнмут» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Леванте» Джефферсона Лермы.
Приобретение 23-летнего колумбийца станет для английского клуба самым дорогостоящим в его истории — по данным английских СМИ, испанский клуб получит за своего футболиста € 28 млн. Лерма подписал с «Борнмутом» контракт сроком на пять лет.
В прошлом сезоне полузащитник провёл 27 матчей за «Леванте», в которых отметился одной результативной передачей.