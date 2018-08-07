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23:35 (мск), источник: Чемпионат.com

«Борнмут» объявил о рекордном трансфере в истории клуба

«Борнмут» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника «Леванте» Джефферсона Лермы.

Приобретение 23-летнего колумбийца станет для английского клуба самым дорогостоящим в его истории — по данным английских СМИ, испанский клуб получит за своего футболиста € 28 млн. Лерма подписал с «Борнмутом» контракт сроком на пять лет.

В прошлом сезоне полузащитник провёл 27 матчей за «Леванте», в которых отметился одной результативной передачей.

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