«Ливерпуль» победил «Торино» в товарищеском матче, «Боруссия» проиграла «Наполи»

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля». Голы у команды Юргена Клоппа забили Роберто Фирмино (21-я минута), Джорджиньо Вейналдум (24) и Даниэль Старридж (87). У «Торино» отличился Андреа Белотти (31).