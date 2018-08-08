«Ливерпуль» победил «Торино» в товарищеском матче, «Боруссия» проиграла «Наполи»
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Торино» в товарищеском матче.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Футболисты «Ливерпуля» одержали победу над «Торино» в товарищеском матче.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 3:1 в пользу «Ливерпуля». Голы у команды Юргена Клоппа забили Роберто Фирмино (21-я минута), Джорджиньо Вейналдум (24) и Даниэль Старридж (87). У «Торино» отличился Андреа Белотти (31).
Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче потерпела поражение от «Наполи» — 1:3. У итальянского клуба голы забили Аркадиуш Милик (7), Никола Максимович (29) и Хосе Кальехон (90+1). В составе проигравших отличился Максимилиан Филипп (65).