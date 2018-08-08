Футболисты «Челси» обыграли «Лион» в домашнем матче Международного кубка чемпионов

Основное время завершилось со счетом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались хозяева — 5:4. Победный удар на счету бельгийского полузащитника Эдена Азара.

Лондонцы одержали две победы и потерпели одно поражение в трех играх, на счету французского клуба два поражения и победа.

В товарищеском турнире также играют английские «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Арсенал», испанские «Реал» и «Атлетико», итальянские «Рома», «Ювентус» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», а также французский «Пари Сен-Жермен» и португальская «Бенфика».

Основная часть матчей проходит в США, также встречи принимают Сингапур, Австрия, Италия, Франция, Ирландия, Англия, Испания и Португалия.