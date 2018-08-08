Голкипер Аррисабалага, которым интересуется «Челси», выкупил контракт у «Атлетика»

Источник: AFP 2018

Аррисабалага является воспитанником «Атлетика», контракт игрока c клубом был рассчитан до 30 июня 2025 года и содержал пункт об отступных, которые составляли 80 миллионов евро.

«Профессиональная футбольная лига одобрила и сертифицировала выполнение Аррисабалагой всех требований по одностороннему расторжению контракта с нашим клубом. Игрок выразил желание в одностороннем порядке прекратить трудовые отношения. Сумма компенсации, установленная в контракте, была выплачена», — говорится в заявлении «Атлетика».