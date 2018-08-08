Александр Головин: У меня травма голеностопа, операция не потребуется
Слова российского полузащитника «Монако».
Слова российского полузащитника «Монако».
Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил информацию «СЭ», что он получил травму голеностопа. В то же время хавбек добавил, что хирургическое вмешательство ему не потребуется. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге.
— У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет
Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в «Монако» после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.
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