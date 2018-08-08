Александр Головин: У меня травма голеностопа, операция не потребуется

Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил информацию «СЭ», что он получил травму голеностопа. В то же время хавбек добавил, что хирургическое вмешательство ему не потребуется. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге.