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18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Александр Головин: У меня травма голеностопа, операция не потребуется

Слова российского полузащитника «Монако».

Источник: AP 2018

Полузащитник «Монако» Александр Головин подтвердил информацию «СЭ», что он получил травму голеностопа. В то же время хавбек добавил, что хирургическое вмешательство ему не потребуется. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге.

— У меня травма голеностопа. Операция не потребуется. Процесс восстановление займет где-то 3−4 недели. Более развернутых комментариев пока давать не готов, — сказал Головин. (Андрей СИЗЯКИН).

Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в «Монако» после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.

Новичок «Монако» Головин пропустит 3−4 недели из-за травмы.

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