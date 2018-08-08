СМИ: футболист «Монако» Головин получил травму
ТАСС, 8 августа. Полузащитник футбольного клуба «Монако» россиянин Александр Головин получил травму. Об этом сообщает портал Monaco Informativo.
ТАСС, 8 августа. Полузащитник футбольного клуба «Монако» россиянин Александр Головин получил травму. Об этом сообщает портал Monaco Informativo.
На фотографии, опубликованной порталом, россиянин запечатлен с костылями. Подробности не приводятся. Отмечается, что в ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование для установления серьезности повреждения.
Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. 22-летний полузащитник подписал с клубом пятилетний контракт.
«Монако» в минувшую субботу в китайском Шэньчжэне проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Франции. Головин не полетел с командой в Китай.
В первом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграет с «Нантом». Встреча пройдет 11 августа.