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16:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: футболист «Монако» Головин получил травму

ТАСС, 8 августа. Полузащитник футбольного клуба «Монако» россиянин Александр Головин получил травму. Об этом сообщает портал Monaco Informativo.

Источник: AFP 2018

На фотографии, опубликованной порталом, россиянин запечатлен с костылями. Подробности не приводятся. Отмечается, что в ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование для установления серьезности повреждения.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. 22-летний полузащитник подписал с клубом пятилетний контракт.

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«Монако» в минувшую субботу в китайском Шэньчжэне проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Франции. Головин не полетел с командой в Китай.

В первом туре чемпионата Франции «Монако» на выезде сыграет с «Нантом». Встреча пройдет 11 августа.

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