СМИ: футболист «Монако» Головин получил травму

Источник: AFP 2018

На фотографии, опубликованной порталом, россиянин запечатлен с костылями. Подробности не приводятся. Отмечается, что в ближайшее время игрок пройдет медицинское обследование для установления серьезности повреждения.

Головин перешел в «Монако» из московского ЦСКА в конце июля. 22-летний полузащитник подписал с клубом пятилетний контракт.

«Монако» в минувшую субботу в китайском Шэньчжэне проиграл «Пари Сен-Жермен» со счетом 0:4 в матче за Суперкубок Франции. Головин не полетел с командой в Китай.