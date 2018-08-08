Где играть Черышеву? Есть отличный вариант

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Денис Черышев забил на ЧМ-2018 столько же, сколько Гризманн, Лукаку и Роналду, и вернулся на тренировку «Вильярреала» как король. Серьёзно, посмотрите, как его встретили, когда он присоединился к команде на предсезонке 11 июля.

«Звезда ЧМ наносит визит на базу клуба!». Приятное приветствие, правда, что скрыто за ним — неясно. Самые авторитетные спортивные издания в Испании — Marca и AS — единодушны во мнении, что на российского футболиста в клубе не рассчитывают. Почему?

Остаться в «Вильярреале»

По нескольким причинам. Одна из них чисто экономическая. Сезон-2017/18 «Вильярреал» прошёл с более чем 30 игроками в обойме. Для бюджета клуба такое количество зарплат оказалось критическим, а летом пришли дорогие новички: вернулся воспитанник Херард Морено из «Эспаньола» (за 20 млн евро), пришёл Токо-Экамби (18 млн). Обойма стала ещё больше. Продажи неизбежны.

Кого продавать? Например, игрока, который в прошлом сезоне пропустил из-за одной серьёзной травмы и трёх травм поменьше почти 30 матчей. Игрока, на позиции которого тренер Хавьер Кальеха по ходу сезона предпочитал Роберто Сориано, а иногда даже правого вингера Саму Кастильехо, потому что они больше подходят под его любимую схему 4−2−2−2. Игрока, который после чемпионата мира резко прибавил в цене, при этом не являясь ключевым для команды, уже привыкшей к его отсутствию.

Не факт, что трансфер из «Вильярреала» состоится, но это не будет хорошей новостью для Черышева. Ему придётся бороться за место в основе с игроками, которые больше подходят тренеру тактически (в том числе с вернувшимися из аренд Педрасой и Науэлем), или ждать, что ради него команда перейдёт на 4−2−3−1. Это маловероятно, учитывая, что «Вильярреал» потратил 40 млн евро на двух центрфорвардов, чтобы играть в два нападающих. Вариант с уходом выглядит предпочтительнее. Испанцы хотят за игрока 20 млн евро. Главное — не ошибиться с клубом.

Перейти в «Реал Сосьедад»

Знакомая лига, команда, в которой не так много игроков известнее Черышева — это звучит неплохо. Тем более что новый главный тренер Асьер Гаритано любит и умеет строить игру от обороны, при которой вингеры разрывают соперников на свободном пространстве на контратаках. На этом плюсы заканчиваются.

Дело даже не в том, что «Реал Сосьедад» слишком маленькая команда, для которой и выход в Лигу Европы будет достижением. Новый тренер как раз известен тем, что способен вывести команду на новый уровень (поднял «Леганес» из третьего дивизиона в высший и сохранил там). Нет, дело в том, что самый перспективный игрок нынешнего «Сосьедада» Микель Ойарсабаль часто играет на левом крыле атаки. В последнем сезоне было много экспериментов на позиции «десятки» и на правом фланге, но всё-таки левый вингер — его основная позиция. Поэтому, если даже команда найдёт деньги на трансфер Черышева, вариант смены позиции из-за молодой звезды нельзя исключать.

Если Ойарсабаль покинет «Реал Сосьедад», переход туда будет намного более обоснован: это будет переход на позицию ключевого игрока. Более того, тогда сразу ясно, откуда возьмутся деньги на трансфер. Но пока Ойарсабаль на месте.

Перейти в «Эвертон»

Газета Marca сообщила об интересе «Эвертона» уже после того, как ливерпульская команда потратила 50 млн евро на левого вингера — Ришарлисона. Поэтому на первый взгляд трансфер кажется нереальным. Но, к сожалению, только на первый взгляд. Просто потому что это «Эвертон».

«Эвертон» ведёт абсолютно хаотичную трансферную политику уже несколько лет. Недавние примеры: 80 млн евро за Сигурдссона и Классена, 30 млн евро за Болази. Прошлым летом «Эвертон» бешено потратился — постарался спортивный директор Стив Уолш, который собрал чемпионский «Лестер». Но в новом клубе не получилось, раздутая команда, в которой так и не нашлось забивного форварда, и Роналд Куман не нашли точек пересечения и быстро разошлись. После провального сезона «Эвертон» устроил ещё одну революцию: пригласил спортивного директора ПСВ Марселя Брандса и наконец назначил тренером Марку Силву.

Перестановки и правда выглядят многообещающе. Брандс сразу заявил, что будет работать в тесной связке с Силвой, а также что клубу придётся серьёзно чистить состав. Давно пора.

И первые шаги уже сделаны. Команду покинули восемь человек. Но разгрести такой завал за одно трансферное окно, особенно такое короткое, как сейчас в Англии, невозможно. Уже можно оценить работу новых менеджеров, но она ещё далека от завершения. И главное 50 млн евро, отданные за Ришарлисона, ясно говорят о том, чьё место на левом фланге атаки уже забронировано. Сейчас «Эвертон» ищет дублёра для Ришарлисона. Это не срочная, не самая необходимая покупка. И как бы низко вы ни оценивали вспышку Черышева на чемпионате мира, он точно заслуживает большего.

Перейти в «Валенсию»

За пять сезонов во взрослом профессиональном футболе Черышев — из-за травм в основном — набрал меньше 100 игр в Примере. Его карьера настолько скомканна, что в ней трудно выделить какой-то продолжительный успешный отрезок. Но он есть.

Сезон-2014/15 в аренде в «Вильярреале». Пока Черышев не получил травму в марте и не выбыл надолго, он был игроком основы, и довольно эффективным. В 24 матчах Примеры набрал 13 голов и голевых передач. Ещё три — в Лиге Европы, ещё один гол забил в Кубке. «Вильярреал» в том сезоне был в большом порядке: вышел в плей-офф в ЛЕ, добрался до полуфинала Кубка. Выступая в трёх турнирах одновременно, не развалился, как большинство провинциальных команд, а завоевал путёвку в ЛЕ и на следующий сезон. Тренером «Вильярреала» тогда был Марселино Тораль. Сейчас он — тренер «Валенсии».

Интерес «Валенсии» трудно объяснить чем-то другим, кроме влияния на селекцию Тораля. Знакомый тренер, при котором был удачный сезон, — явный плюс. И опять знакомый чемпионат, и даже знакомая команда (в «Валенсию» Черышев ездил в аренду). Участие в Лиге чемпионов и в целом интересный амбициозный проект. И добавьте к этим плюсам ещё один. В прошлом сезоне «Валенсия» Тораля чаще всего атаковала левым флангом. Его разрывал Гонсалу Гедеш, который приехал в аренду из «ПСЖ». Летом к парижанам обратились с просьбой о повторной аренде, но не получилось: «ПСЖ» готов только к продаже и хочет за игрока больше 60 млн евро. Таких денег у «Валенсии» нет.