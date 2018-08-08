Где играть Черышеву? Есть отличный вариант
И несколько вариантов похуже.
И несколько вариантов похуже.
Денис Черышев забил на ЧМ-2018 столько же, сколько Гризманн, Лукаку и Роналду, и вернулся на тренировку «Вильярреала» как король. Серьёзно, посмотрите, как его встретили, когда он присоединился к команде на предсезонке 11 июля.
«Звезда ЧМ наносит визит на базу клуба!». Приятное приветствие, правда, что скрыто за ним — неясно. Самые авторитетные спортивные издания в Испании — Marca и AS — единодушны во мнении, что на российского футболиста в клубе не рассчитывают. Почему?
По нескольким причинам. Одна из них чисто экономическая. Сезон-2017/18 «Вильярреал» прошёл с более чем 30 игроками в обойме. Для бюджета клуба такое количество зарплат оказалось критическим, а летом пришли дорогие новички: вернулся воспитанник Херард Морено из «Эспаньола» (за 20 млн евро), пришёл
Кого продавать? Например, игрока, который в прошлом сезоне пропустил
Не факт, что трансфер из «Вильярреала» состоится, но это не будет хорошей новостью для Черышева. Ему придётся бороться за место в основе с игроками, которые больше подходят тренеру тактически (в том числе с вернувшимися из аренд Педрасой и Науэлем), или ждать, что ради него команда перейдёт на 4−2−3−1. Это маловероятно, учитывая, что «Вильярреал» потратил 40 млн евро на двух центрфорвардов, чтобы играть в два нападающих. Вариант с уходом выглядит предпочтительнее. Испанцы хотят за игрока 20 млн евро. Главное — не ошибиться с клубом.
Знакомая лига, команда, в которой не так много игроков известнее Черышева — это звучит неплохо. Тем более что новый главный тренер Асьер Гаритано любит и умеет строить игру от обороны, при которой вингеры разрывают соперников на свободном пространстве на контратаках. На этом плюсы заканчиваются.
Дело даже не в том, что «Реал Сосьедад» слишком маленькая команда, для которой и выход в Лигу Европы будет достижением. Новый тренер как раз известен тем, что способен вывести команду на новый уровень (поднял «Леганес» из третьего дивизиона в высший и сохранил там). Нет, дело в том, что самый перспективный игрок нынешнего «Сосьедада» Микель Ойарсабаль часто играет на левом крыле атаки. В последнем сезоне было много экспериментов на позиции «десятки» и на правом фланге, но
Если Ойарсабаль покинет «Реал Сосьедад», переход туда будет намного более обоснован: это будет переход на позицию ключевого игрока. Более того, тогда сразу ясно, откуда возьмутся деньги на трансфер. Но пока Ойарсабаль на месте.
Газета Marca сообщила об интересе «Эвертона» уже после того, как ливерпульская команда потратила 50 млн евро на левого вингера — Ришарлисона. Поэтому на первый взгляд трансфер кажется нереальным. Но, к сожалению, только на первый взгляд. Просто потому что это «Эвертон».
«Эвертон» ведёт абсолютно хаотичную трансферную политику уже несколько лет. Недавние примеры: 80 млн евро за Сигурдссона и Классена, 30 млн евро за Болази. Прошлым летом «Эвертон» бешено потратился — постарался спортивный директор Стив Уолш, который собрал чемпионский «Лестер». Но в новом клубе не получилось, раздутая команда, в которой так и не нашлось забивного форварда, и Роналд Куман не нашли точек пересечения и быстро разошлись. После провального сезона «Эвертон» устроил ещё одну революцию: пригласил спортивного директора ПСВ Марселя Брандса и наконец назначил тренером Марку Силву.
Перестановки и правда выглядят многообещающе. Брандс сразу заявил, что будет работать в тесной связке с Силвой, а также что клубу придётся серьёзно чистить состав. Давно пора.
И первые шаги уже сделаны. Команду покинули восемь человек. Но разгрести такой завал за одно трансферное окно, особенно такое короткое, как сейчас в Англии, невозможно. Уже можно оценить работу новых менеджеров, но она ещё далека от завершения. И главное 50 млн евро, отданные за Ришарлисона, ясно говорят о том, чьё место на левом фланге атаки уже забронировано. Сейчас «Эвертон» ищет дублёра для Ришарлисона. Это не срочная, не самая необходимая покупка. И как бы низко вы ни оценивали вспышку Черышева на чемпионате мира, он точно заслуживает большего.
За пять сезонов во взрослом профессиональном футболе Черышев —
Сезон-2014/15 в аренде в «Вильярреале». Пока Черышев не получил травму в марте и не выбыл надолго, он был игроком основы, и довольно эффективным. В 24 матчах Примеры набрал 13 голов и голевых передач. Ещё три — в Лиге Европы, ещё один гол забил в Кубке. «Вильярреал» в том сезоне был в большом порядке: вышел в
Интерес «Валенсии» трудно объяснить
Если Черышев окажется в этой команде, он придёт на место лидера команды прошлого сезона, на замену ему: в основу и на родную позицию. Да, всегда