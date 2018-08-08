Сборная России поддержала травмированного Головина
Сборная России поддержала полузащитника «Монако» Александра Головина, получившего травму голеностопа.
Сборная России поддержала полузащитника «Монако» Александра Головина, получившего травму голеностопа.
Футболист травмировался во время тренировки в составе клуба, в который перешел этим летом.
— Желаем Александру здоровья и ждем его скорейшего возвращения в строй! — появилась запись на страничке национальной команды в Twitter.
Головин сообщил, что процесс восстановления займет около