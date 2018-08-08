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17:16 (мск), источник: Матч ТВ

Сборная России поддержала травмированного Головина

Сборная России поддержала полузащитника «Монако» Александра Головина, получившего травму голеностопа.

Источник: РИА "Новости"

Футболист травмировался во время тренировки в составе клуба, в который перешел этим летом.

 — Желаем Александру здоровья и ждем его скорейшего возвращения в строй! — появилась запись на страничке национальной команды в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

Головин сообщил, что процесс восстановления займет около трех-четырех недель.

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