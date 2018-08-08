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18:06 (мск), источник: ТАСС

Полиции Латвии удалось связаться с якобы похищенным нигерийским футболистом «Вентспилса»

РИГА, 8 августа. /ТАСС/. Нигерийский нападающий клуба высшего дивизиона чемпионата Латвии по футболу «Вентспилс» Аделеки Акиньеми, о похищении которого с целью получения выкупа сообщили в клубе, вышел на связь с полицией и опроверг версию с похищением. Об этом в среду сообщает местное новостное агентство ЛЕТА со ссылкой на правоохранительные органы.

«Сотрудникам Курземского регионального управления Госполиции удалось дозвониться до Акиньеми по телефону и выяснить, что он жив и здоров, и его отсутствие не связано с преступным деянием», — указала представитель управления Сигне Штейнберга.

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По ее словам, полиция начала проверку в связи с происшествием, в ходе которой будут выяснены и проверены все детали и факты случившегося. Однако имеющаяся в распоряжении полиции информация не дает оснований считать, что произошло преступное деяние или несчастье, поскольку с футболистом удалось связаться.

Футбольный клуб «Вентспилс» обнаружил пропажу 19-летнего нигерийского нападающего Аделеке Акиньеми 6 августа. В этот день он не явился в назначенное время к клубному автобусу, отправляющемуся в Лиепаю на четвертьфинальный матч Кубка Латвии. После этого футболист не выходил на связь, покинув место своего проживания. У спортсмена заключен действующий четырехлетний контракт с клубом.

В среду клуб заявил, что Акиньеми похищен злоумышленниками, которые шантажируют клуб с целью получения выкупа. В связи с происшествием «Вентспилс» подал в Госполицию Латвии заявление об исчезновении спортсмена. Клуб также заявил о готовности привлечь к делу Международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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