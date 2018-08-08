Самат Смаков проведет прощальный матч в Актобе
Завершивший карьеру известный казахстанский футболист Самат Смаков проведет прощальный матч, сообщают Vesti.kz.
Завершивший карьеру известный казахстанский футболист Самат Смаков проведет прощальный матч, сообщают Vesti.kz.
Встреча под названием «Ветераны «Актобе» — «Друзья Смакова» пройдет в Актобе 2-го сентября.
Как передает
Гостями матча станут политики, руководители футбольных клубов Казахстана, тренеры, футбольные специалисты, участники команд КВН «Астана KZ» и «Спарта».
Цена билета составит 300 тенге. А вырученные средства пойдут на благотворительность.
Напомним, футбольный клуб «Актобе» официально объявил о назначении нового генерального директора, которым стал известный казахстанский футболист Самат Смаков, 5 января. Последним клубом Смакова стал шымкентский «Ордабасы». Также Смаков поиграл в ряде отечественных клубов, в числе которых «Елимай» (Семей), «Кайрат» (Алматы), «Иртыш» (Павлодар), «Женис» (Астана) и «Актобе». Помимо казахстанского чемпионата, Самат поиграл в России — в «Ростсельмаше», а также в Турции за «Ризеспор». За сборную страны провел 76 матчей, забил два мяча. По количеству матчей он является рекордсменом в истории национальной команды.